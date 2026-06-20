Если хотите улучшить питание, иногда достаточно заменить один ингредиент - например, масло.

Во время приготовления жир помогает образовывать аппетитную корочку, раскрывает аромат специй и делает пищу более сочной. Поэтому различные источники жиров издавна используются в кулинарии практически во всех регионах мира. Но если в Восточной Европе часто спорят, какое масло полезнее - оливковое или подсолнечное, то в Западной Европе выбор обычно сводится к оливковому и сливочному. О том, какое из них лучше влияет на организм, пишут эксперты из портала Prevention.

Что полезнее - сливочное масло или оливковое масло

Сливочное масло почти полностью состоит из жиров: по данным Министерства сельского хозяйства США, в одной столовой ложке содержится около 102 калорий и 11,5 г жира, значительная часть которого приходится на насыщенные жирные кислоты.

Оливковое масло немного калорийнее – около 119 калорий на ложку, однако большая часть его жиров относится к полезным мононенасыщенным.

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Сливочное масло - польза и вред

Несмотря на неоднозначную репутацию, сливочное масло обладает рядом полезных свойств. Оно содержит масляную кислоту (бутират), которая способствует поддержанию здоровья кишечника и помогает уменьшать воспалительные процессы.

Масло от коров травяного откорма также может содержать конъюгированную линолевую кислоту, которую связывают с поддержкой обмена веществ. Кроме того, согласно исследованию из онлайн-библиотеки ScienceDirect, сливочное масло помогает организму усваивать жирорастворимые витамины A, D и K, необходимые для здоровья костей, зрения, кожи и иммунитета.

Главный недостаток сливочного масла связан с высоким содержанием насыщенных жиров. При их избытке может повышаться уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять масло умеренно и не использовать его ежедневно в больших количествах.

Сливковое масло - польза и вред

Оливковое масло считается одним из ключевых продуктов так называемой "средиземноморской диеты". Оно богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением и поддерживают здоровье сердца.

Авторитетные исследования Оксфордского университета также показывают, что регулярное употребление оливкового масла может положительно влиять на состояние кишечника, работу мозга и обмен веществ.

Дополнительное преимущество связано с содержанием полифенолов – растительных соединений, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживать нормальные обменные процессы. Как и сливочное масло, оливковое масло улучшает усвоение жирорастворимых витаминов из пищи.

При этом важно помнить, что оливковое масло остается достаточно калорийным продуктом. Его избыток в рационе также может способствовать набору веса, поэтому использовать его следует в разумных количествах.

Что полезнее для здоровья - сливочное масло или оливковое масло

Если сравнивать оба продукта, специалисты чаще отдают предпочтение оливковому маслу. Для повседневного питания, поддержки сердца, сосудов и общего здоровья оно считается более удачным выбором.

Сливочное масло тоже может быть частью сбалансированного рациона, но лучше использовать его умеренно – прежде всего для вкуса, выпечки и отдельных блюд. Иными словами, для регулярного употребления предпочтительнее оливковое масло, а сливочное подходит как дополнение в небольших количествах.

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