И сардины и тунец богаты белком и омега-3 жирными кислотами, хотя и в разном количестве.

Сардины и тунец широко рекомендуются к употреблению, поскольку они являются источником высококачественного белка и полезных для сердца омега-3 жирных кислот.

Данные по пищевой ценности

Как отметила диетолог Карина Толентино, порция консервированных сардин весом 100 граммов по сравнению с такой же порцией тунца, консервированного в масле, содержит:

Сардины / Тунец

калорийность: 208 / 198;

белок: 24,6 г / 29,1 г;

общее количество жиров: 11,4 г / 8,2 г;

омега-3: 982 мг / 128 мг.

Как написало издание Verywellhealth, более богатые омега-3 жирными кислотами сардины. Хотя тунец считается хорошим источником омега-3 жирных кислот (128 мг на порцию), сардины содержат значительно больше омега-3 в эквивалентной порции: 982 мг.

Омега-3 жирные кислоты являются одними из основных полезных для сердца и мозга липидов, содержащихся в морской рыбе. Многие рекомендации по охране здоровья подчеркивают важность морских омега-3 жирных кислот для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Преимущества могут включать в себя:

улучшение липидного профиля;

снижение риска аритмии (нарушений сердечного ритма);

потенциальная защита от воспалений, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Более богатый белком тунец. А вообще обе рыбы содержат необходимые дозы белка, но тунец превосходит сардины примерно на 4,5 грамма дополнительного белка на порцию.

Белок необходим практически для всех процессов в организме. Большинство видов рыбы, включая сардины и тунец, считаются высококачественными источниками белка, поскольку содержат полноценный белок. Полноценный белок содержит все 9 аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.

