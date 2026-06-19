Картофель и рис часто сравнивают как источники углеводов, но их влияние организм заметно различается.

Картофель и рис входят в число самых популярных источников углеводов. Оба продукта обеспечивают организм энергией и содержат полезные вещества, однако их влияние на чувство сытости заметно различается. Так что если ваша цель – дольше не испытывать голод после приема пищи, у одного из этих продуктов есть явное преимущество. О том, что лучше при похудении - картошка или рис, пишут эксперты из портала Verywell Health.

Что полезнее - картофель или рис

В большинстве случаев картофель помогает дольше сохранять чувство сытости, чем рис, и связано это в первую очередь с более высоким содержанием клетчатки. В одной средней картофелине с кожурой содержится около 4,5 г клетчатки, тогда как в порции бурого риса – примерно 3,5 г, а в белом ее еще меньше.

Согласно исследованию из журнала Food Science and Nutrition, летчатка замедляет переваривание пищи и помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови. Кроме того, она стимулирует выработку гормонов, которые отвечают за насыщение и снижают аппетит.

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Где больше калорий - в картошке или рисе

Хотя оба продукта могут быть частью здорового рациона, бурый рис содержит больше магния и некоторых других минералов по сравнению с белым рисом, а также является более ценным источником клетчатки.

Однако картофель все же выигрывает по нескольким важным показателям: он менее калориен, содержит больше калия, железа, витамина B6 и является одним из лучших пищевых источников витамина C. Причем многие авторитетные исследования, в частности из журнала CDN Nutrition, подтверждают, что лучше всего есть молодой картофель с кожурой, чтобы получить максимум клетчатки.

Что полезнее - рис или картофель

Еще одно преимущество картофеля – высокое содержание воды. Клубни примерно на 75–80% состоят из воды, благодаря чему занимают больше места в желудке и, соответственно, быстрее вызывают ощущение сытости.

Немаловажную роль играет и так называемый резистентный крахмал: по данным исследования из журнала Frontiers, он частично работает как клетчатка и помогает дольше сохранять насыщение. И хотя содержат его оба продукта, в картофеле такого крахмала обычно больше. Причем особенно его количество увеличивается после варки и последующего охлаждения.

Как лучше готовить картофель

Таким образом, чтобы получить максимум пользы, картофель рекомендуется варить или готовить на пару и есть едва теплым.. За счет этого, как ни странно, одним из лучших способов его приготовления можно считать использование микроволновой печи.

А вот жарка заметно повышает калорийность блюда и снижает его пользу, особенно если для этого используется большое количество масла.

В итоге, если вы не знаете, что лучше есть - рис или картошку, стоит сперва определить вашу цель питания: хотите дольше оставаться сытым, контролировать аппетит и получать больше клетчатки и витаминов - выбирайте картофель, а если вам важнее источник сложных углеводов с повышенным содержанием магния и цельнозерновых компонентов - отдавайте предпочтение рису.

Наконец, для набора энергии подойдет любой из продуктов, но для более длительного чувства сытости преимущество, снова-таки, остается за картофелем.

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