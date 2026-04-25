Что вредит сердцу: кардиолог назвал 4 опасные привычки после 19:00

Вечерние привычки влияют на продолжительность сна, а качественный ночной отдых – необходимое условие здоровья сердечно-сосудистой системы.

Многие люди в течение дня находят возможность позаботиться о здоровье сердца: выполняют физические упражнения, выбирают полезную пищу и стараются контролировать стресс. Но вечером часто правила ослабляются, хотя этого делать не стоит, пишет Today.

Между тем интервенционный кардиолог из Калифорнии Санджай Бходрадж говорит, что образ жизни вечером тоже является "двигателем сердечно-сосудистого здоровья". В частности, он советует избавиться от 4 привычек после 19:00:

принимать пищу;

выполнять интенсивные физические нагрузки;

употреблять алкоголь;

смотреть стрессовые телепередачи и читать новости.

"Ночной выбор определяет, переходит ли организм в режим восстановления или остается в режиме стресса", – говорит Бходраджа.

Он пояснил, что вечерние привычки влияют на продолжительность сна. А качественный сон, согласно рекомендациям Американской ассоциации сердца, является одним из необходимых условий здоровья сердечно-сосудистой системы. Взрослым нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

"Мы знаем, что когда вы спите, ваш пульс замедляется, артериальное давление снижается, и это значительный промежуток времени, в течение которого ваш организм находится в режиме релаксации", – рассказала кардиолог из Женского кардиологического центра Колумбийского университета в Нью-Йорке Дженнифер Хейт.

По ее словам, полноценный сон положительно влияет на высокое кровяное давление, диабет и способствует похудению.

Что касается позднего приема пищи, то, по словам Бходжраджа, ночное переваривание пищи мешает процессам восстановления организма. Интенсивные физические упражнения перед сном поддерживают высокий уровень кортизола, мешая заснуть и повышая частоту сердечных сокращений ночью.

"Вашему сердцу нужна взлетная полоса, чтобы замедлиться, а не последний спринт перед полуночью", – предупредил он.

Алкоголь также нарушает сон, а стрессовые разговоры и телепередачи "переполняют ваш организм гормонами стресса именно тогда, когда ваш организм должен отключаться", – пояснил Бходжрадж.

Советы кардиолога

Используйте вечер, чтобы расслабиться и подготовить свое тело к спокойному сну – это ключ к здоровью сердца.

Избегайте ночных перекусов, алкогольных напитков, "драм" в личной жизни или на экране. Отложите телефон и перестаньте листать страницы или проверять электронную почту.

Оставьте тяжелые тренировки. Но прогулка или легкая йога перед сном вполне подойдут.

"Для меня после 19:00 мое правило простое: уменьшить циркадные нарушения и симпатический стресс и дать своему сердцу восстановиться", – добавил Бходжрадж.

Ранее УНИАН рассказывал о лучшем для сердца завтраке. Кардиологи утверждают, что утренняя еда влияет на сердечно-сосудистую систему как в этот день, так и в долгосрочной перспективе, поэтому к выбору продуктов нужно подходить тщательно. Одним из лучших для сердца завтраков трое врачей назвали овсяную кашу с ягодами и греческим йогуртом.

