В списке есть много популярных напитков, с которыми придетс распрощаться, если вы хотите влезть в любимые джинсы.

В умеренных количествах несколько напитков не повредят, но некоторые из них на удивление калорийны, и вам, возможно, не захочется их пить, если вы пытаетесь похудеть.

Диетолог Джорджия Чилтон поделилась пятью напитками, которых следует избегать, если вы пытаетесь поддерживать форму или сбросить вес, а также предложила некоторые альтернативы, пишет Mirror. В первую очередь Чилтон посоветовала людям избегать пива. По словам эксперта, в пинте может быть до 300 калорий. Поэтому, если вы хотите похудеть, она рекомендует выбирать слабоалкогольные варианты в, которых калорийность меньше.

Далее идет Пина колада. Эти коктейли могут содержать до 400 калорий на напиток из-за большого содержания жира в ингредиентах. Сделанный из кокосовых сливок, которые содержат много жира и калорий, ананасовый сок "быстро увеличивает содержание сахара". Диетолог отметила, что порция напитка может содержать более 15 г жира, что составляет пятую часть рекомендуемой для женщин дневной нормы. Если вы хотите чего-то более полезного, можете попробовать ром и кокосовую воду с небольшим количеством ананасового сока, который, по словам специалиста, содержит меньше сахара и калорий, а также обеспечивает гидратацию - и содержит всего около 150 калорий.

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Еще один популярный летний коктейль с высоким содержанием калорий - это дайкири. Он может содержать до 300 калорий в напитке. "Их часто готовят из заранее приготовленных смесей, которые известны высоким содержанием сахара. Учитывая это, вы испытаете быстрый пик, а затем падение уровня сахара в крови, что повлияет на уровень энергии и голода", - объяснила эксперт.

Так что если вам нужна альтернатива, Чилтон предложила классический дайкири со свежим соком лайма, простым сиропом и ромом, который будет содержать всего 120–150 калорий и меньше сахара.

В списке также есть чай со льдом Long Island. Он не только имеет очень высокое содержание алкоголя, но и очень калорийный - ошеломляющие 500 калорий на напиток.

Диетолог сказала: "Помимо множества алкоголя, в чай ​​со льдом Long Island добавляют колу и сироп, оба из которых сильно увеличивают содержание сахара. Вместо этого она предложила водку с содовой с каплей колы, всего 100–150 калорий.

Espresso Martini также в списоке высококалорийных напитков. Несмотря на то в напитке 200 калорий на порцию, проблема заключается в смеси кофеина и алкоголя. "Совместный прием кофеина с алкоголем имеет множество противодействующих эффектов, в основном потому, что алкоголь является депрессантом, а кофеин - стимулятором. Эти эффекты включают усталость и седативные эффекты, вызванные алкоголем, а также повышенное чувство бдительности, что может привести к увеличению запоя", - объяснила она.

Она посоветовала среди низкокалорийных напитков обратить внимание на просекко, всего 80 калорий, или сельтерскую воду в качестве основы для коктейля - всего 95 калорий.

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