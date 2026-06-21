Что помогает снизить давление, кроме гранатового сока: диетологи назвали 6 полезных продуктов

В основном это продукты с высоким содержанием клетчатки.

Гранатовый сок часто рекомендуют как естественный способ поддержания здорового кровяного давления. При этом исследования показывают, что он действительно обладает такими свойствами. Но это не единственный продукт, способный положительно влиять на давление, пишет Health.

Кардиолог и диетолог Мишель Рутенштейн советует постепенно, но целенаправленно включать в свой рацион продукты, поддерживающие артериальное давление. По её словам, они в основном богаты клетчаткой, и слишком быстрое включение в рацион может вызвать дискомфорт в пищеварении.

"Постепенное включение этих продуктов в ваш распорядок дня помогает сформировать устойчивые, контролируемые привычки как для артериального давления, так и для общего здоровья сердца", – сказала она.

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Эксперты, с которыми пообщалось издание, назвали 6 продуктов, которые стоит включить в рацион, если вы стремитесь контролировать свое давление.

1. Листовая зелень

Такая листовая зелень, как капуста кале и шпинат, богата природными нитратами, рассказал профессор физиологии и биофизики Медицинской школы Калифорнийского университета Джеффри Эбботт. По его словам, согласно исследованию, опубликованному в журнале Antioxidants, организм преобразует нитраты в оксид азота, который участвует в регуляции артериального давления.

"Оксид азота проникает в клетки гладких мышц сосудов, где активирует фермент, называемый растворимой гуанилатциклазой. Это расслабляет гладкие мышцы сосудов и расширяет кровеносные сосуды, что, в свою очередь, может уменьшить сосудистое сопротивление и снизить артериальное давление", – пояснил он.

По словам Эбботта, листовая зелень также является важной частью диеты DASH (диетические подходы к лечению гипертонии), которая способствует контролю артериального давления не только за счет нитратов, но и за счет замены вредных продуктов с высоким содержанием натрия, подвергшихся ультраобработке.

2. Бананы и другие фрукты, богатые калием

Фрукты с высоким содержанием калия, такие как бананы, авокадо и дыня, способствуют выведению натрия из организма, что, в свою очередь, может снизить кровяное давление. Об этом рассказала магистр здравоохранения, сертифицированный диетолог-нутрициолог Лиз Вейнанди.

"Когда кровяное давление высокое, вашему организму необходимо вывести большее количество натрия. Употребление большего количества продуктов, богатых калием, способствует этому, а значит, расслабляет кровеносные сосуды", – говорит она.

3. Свекла

По словам Рутенштейн, свекла богата двумя веществами, которые поддерживают здоровое кровяное давление: пищевыми нитратами и калием.

Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants, показало, что свекольный сок может помочь снизить систолическое артериальное давление на 4–10 мм рт. ст. у взрослых с гипертонией или предгипертонией, добавила эксперт.

4. Овес

Овес богат растворимой клетчаткой под названием бета-глюкан, которая образует гель в кишечнике и помогает организму избавиться от холестерина, пояснил Эбботт.

"Регулярное употребление овса может улучшить уровень холестерина, что может помочь уменьшить накопление зубного налета и способствовать поддержанию артериального давления в здоровом диапазоне", – сказал он.

Однако, по словам Вейнанди, доказательства того, что овсянка напрямую снижает артериальное давление, неоднозначны.

"Некоторые исследователи показали, что овсянка благотворно влияет на артериальное давление, снижая его, а другие не обнаружили никакого эффекта. Некоторые исследования демонстрируют определенную пользу для одного пола, но не для другого", – добавила она.

5. Жирная рыба

Лосось, сардины, скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами, в частности ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота). По словам Рутенштейн, согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Molecular Sciences, эти полезные жиры помогают уменьшить воспаление и расширить кровеносные сосуды, облегчая кровоток.

"Регулярное употребление жирной рыбы [или] по крайней мере двух-трех порций в неделю связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшением липидного профиля и более здоровым артериальным давлением", – сказала она.

Эбботт сослался на другое исследование, которое показало, что примерно два-три грамма ЭПК и ДГК в день могут незначительно снизить артериальное давление, особенно у людей с нелеченной гипертензией.

6. Тёмный шоколад

Умеренное потребление темного шоколада, особенно сортов с содержанием какао 70% и более, связано с небольшим снижением артериального давления, рассказала доцент магистерской программы по общественному здравоохранению в Университете Святого Сердца Жаклин Вернарелли. Она объясняет этот эффект главным образом высоким содержанием в какао соединений, называемых флаванолами.

"Флаванолы какао делают артерии более эластичными и менее жесткими, что снижает сопротивление кровотоку", – отметила Вернарелли.

Кроме того, по её словам, флаванолы могут защищать кровеносные сосуды от окислительного повреждения, улучшая их способность расширяться и реагировать на изменения давления.

Ранее УНИАН писал о том, что нужно пить для снижения давления. Отмечалось, что употребление свекольного сока утром натощак усиливает усвоение нитратов, а значит, снижает артериальное давление за счет расширения кровеносных сосудов.

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