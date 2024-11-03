Она отметила, что этот ингредиент поможет дольше оставаться сытым и энергичным. Также этот компонент поможет тем, кто страдает от гипертонии.

Если у человека избыточный вес и гипертония, то помочь справиться с этими проблемами может простой ингредиент, который диетологи рекомендуют добавить к завтраку.

Это зародыши пшеницы. В сыром виде зародыши пшеницы переполнены питательными веществами, пишет Healthdigest. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка зародышей пшеницы обеспечивает 15,2 грамма клетчатки и 26,7 грамма белка. И именно эти два питательных элемента наиболее важны для поддержания здорового веса и предотвращения гипертонии.

Доктор Эми Ли, руководитель отдела питания компании Nucific, объяснила, как зародыши пшеницы могут работать на пользу организму как с научной, так и с практической точки зрения.

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"Зародыши пшеницы содержат больше нерастворимой клетчатки, которая позволяет продлить чувство сытости. Это поможет не есть много и реализовать некоторый дефицит калорий. Кроме того, клетчатка помогает выводить токсины, что помогает с холестерином... и даже артериальным давлением", - рассказала специалист.

Исследования подтверждают объяснения Ли о связи между клетчаткой, массой тела и гипертонией. Например, исследование Frontiers in Nutrition отслеживало влияние диеты с высоким содержанием клетчатки на 4477 испытуемых. Через 16 недель 62,5% сообщили, что они потеряли вес.

В другом обзоре Cureus авторы изучили несколько исследований по клетчатке и реакциям сердечно-сосудистой системы. Они пришли к выводу, что увеличение потребления клетчатки соответствует снижению артериального давления.

Эти результаты показали, что, увеличивая потребление клетчатки, вы можете лучше контролировать или поддерживать вес и уровень артериального давления.

Кроме того, зародыши пшеницы богаты белком. В экспериментах потребление белка было связано с более высоким чувством сытости. А сытость означает, что вы чувствуете себя менее голодным после еды, что позволяет делать более здоровый выбор продуктов питания.

По сути, белок помогает удерживать гормон голода от включения. Поскольку гормон голода остается подавленным, вы испытываете меньшую тягу к еде.

В исследовании Nutrients женщины с ожирением, которым давали белок, испытывали анорексигенную реакцию. В частности, они чувствовали меньше желания есть в течение двух с половиной часов после употребления богатого белком напитка. Следовательно, вы можете попробовать зародыши пшеницы с высоким содержанием белка в качестве возможного ежедневного решения для поддержания низкого уровня голода, чтобы у вас не было соблазна перекусывать между завтраком и обедом.

Как отметила Ли, зародыши пшеницы полезны. Кроме того, это еда с приятным вкусовым

Однако вы можете не знать, как добавить его в завтрак. Один из способов — просто смешать порошкообразную версию с домашними смузи или даже приготовленными хлопьями. Хотя вы не получите никакой его натуральной текстуры или вкуса таким образом, вы все равно можете воспользоваться его пищевой ценностью.

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