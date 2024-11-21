Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление натрия до 1500 миллиграммов в день.

Нелеченная гипертония заставляет сердце работать тяжелее, чтобы перекачивать богатую кислородом кровь по телу и со временем это приводит к наступлению сердечного приступа, инсульту или заболеванию периферических артерий.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление натрия до 1500 миллиграммов в день. Контролировать потребление натрия может быть сложно, когда человек ест не дома, но диетолог Даниэль Крамбл Смит отметила, что приготовление еды дома позволяет контролировать потребление натрия. "Готовя дома, вы можете... избегать чрезмерного количества соли и консервантов, которые часто встречаются в ресторанных блюдах", - объяснила она.

Таким образом, если у вас гипертония, то лучше отказаться от привычки есть в кафе или ресторанах.

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"Готовя дома, вы потребляете меньше калорий, что может помочь поддерживать здоровый вес и, следовательно, снижать артериальное давление", - сказала она.

Специалист отметила, что многие рецепты требуют соли, но можно ее заменить приправами для придания естественного вкуса. Подумайте о замене соли на базилик, орегано, куркуму, уксус или имбирь.

Также она посоветовала обратить внимание на скрытый натрий в готовых продуктах и консервах. "Вы будете удивлены, узнав, сколько натрия содержится в банке фасоли или овощей", - отметила Смит и посоветовала промывать эти консервы, чтобы убрать часть натрия. Другие продукты со скрытым натрием - это хлеб, мясные деликатесы, приправы, супы, хлопья для завтрака и упакованные продукты, такие как замороженные обеды.

"Если вы не можете избежать натрия, содержащегося в консервах, хлебе и сырах, вы можете сбалансировать натрий в своей системе, включив в рацион продукты, богатые калием. Бананы, абрикосы, шпинат, фасоль и йогурт - все они богаты калием. Они помогут организму выводить избыток натрия и снимать напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление", - объяснила диетолог.

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