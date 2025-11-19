Эта короткая утренняя зарядка поможет ускорить метаболизм и сжигать жир на животе после 40 лет.

Быстрые тренировки подходят не только для очень занятых, они активизируют метаболизм, подготавливают мышцы и делают живот плоским быстрее, чем большинство длительных тренировок.

Как отметил опытный тренер Тайлер Рид, правильная последовательность упражнений утром активизирует мышцы и способствует более глубокому сжиганию жира в течение дня, пишет Eatthis.

Эта тренировка работает, потому что она сочетает в себе силу сжигания калорий и подвижность в коротком метаболическом взрыве. Каждое упражнение в 7-минутном цикле прорабатывает живот под разным углом.

Специалист отметил, что благодаря регулярности, эта утренняя тренировка поможет сделать живот плоским за месяц.

0:00–1:00 – Сгибание коленей стоя

Подтяните одно колено к груди, одновременно опуская локти вниз. Ритмично меняйте ноги, словно в марше. Держите туловище прямо, чтобы активировать его глубокие мышцы. Ускоряйте темп и поддерживайте глубокое, ровное дыхание.

1:00–2:00 – Кросс-боди

Поставте ноги на ширине плеч. Проведите одну руку по туловищу к противоположному колену. Слегка поверните бедра, чтобы развить вращательную силу. Сохраняйте легкость при ходьбе, чтобы повысить частоту сердечных сокращений.

2:00–3:00 – Быстрые шаги назад с тягой

Сделайте шаг назад одной ногой, одновременно вытягивая противоположную руку вперед. Вернитесь в исходное положение и чередуйте стороны. Сохраняйте туловище напряженным, а движения – энергичными, но не небрежными.

3:00–4:00 – Приседания с наклонами в сторону

Низко присядьте, сместитесь влево и вытяните правую руку вдоль тела. Поменяйте сторону, не останавливаясь. Держите грудь поднятой, а ягодицы напряженными. Почувствуйте, как ваши косые мышцы живота и нижняя часть пресса работают на силу при перемещении.

4:00–5:00 – Скручивания стоя для жима

Сведите колено и обе руки вместе на уровне груди, как при скручиваниях стоя. Вытяните руки над головой, делая шаг назад для возврата в исходное положение. Сменяйте стороны и сохраняйте напряжение во время переходов. Используйте полное движение, чтобы задействовать все туловище.

5:00–6:00 – Скоростные наклоны в сторону

Поднимите руки над головой и наклоняйтесь в стороны целенаправленно. Вытяните позвоночник и управляйте движением косых мышц живота. Работайте равномерно в каждую сторону, как метроном и поддерживайте скорость.

6:00–7:00 – Скручивающие удары стоя

Вращайте туловище, выполняя удары руками вперед по одной. Держите бедра прямо и направляйте скручивание на живот. Бейте быстро и целенаправленно, подтягивая живот. Завершите минуту энергично и размеренно, дыша ровно.

Почему это работает лучше, чем кардио

Традиционные кардиотренировки истощают энергию повторяющимися движениями, которые редко эффективно воздействуют на живот.

Эта последовательность упражнений стоя борется с жиром на животе за счет в напряжения всего тела, вращения и быстрых переходов, которые сжигают калории и одновременно прорисовывают рельеф живота.

Постоянное напряжение мышц стоя означает, что пресс никогда не расслабляется.

Рид отметил, что всего за 7 минут вы получите мощную стимуляцию метаболизма, улучшение пищеварения и постоянное сжигание калорий.

