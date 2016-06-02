Кофе - универсальное средство против усталости нервной системы

Катание на велосипеде, оказывается, весьма утомительно для глаз. К счастью, кофе противостоит этому эффекту, показал Университет Окленда. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today, очень активная тренировка может ослабить способность центральной системы контролировать мышечную работу. Это выливается в так называемую усталость центральной нервной системы.

Читайте такжеДве чашки кофе в день защищают от рака кишечникаУсталость влияет на движения конечностей. Но до недавнего времени было неясно, влияет ли она на другие моторные системы вроде тех, что задействованы в движении глаз. Это удалось выяснить благодаря привлечению к исследованию 11 велогонщиков. Их попросили потренироваться на велотренажере в течение 3 часов.

Читайте такжеКофе ускоряет процесс принятия решенийНекоторые спортсмены потребляли кофеин в процессе тренировки (доза эквивалентна 2 чашкам кофе), а некоторые - плацебо (раствор без кофеина). Итак, кофеин способен активировать работу некоторых нейропередатчиков. А есть основания полагать, что при усталости активность нейропередатчиков нарушается. Как только тренировка подходила к концу, ученые проверяли движения глаз добровольцев. И если тренировки замедляли движения глаз, что говорило о дисбалансе в активности нейропередатчиков, то кофеин восстанавливал эту активность.