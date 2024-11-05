Диетологи рассказали, что нужно делать и, от каких привычек избавиться, чтобы жир на животе ушел сам собой и без усилий.

Кроме эстетической, есть еще одна причина избавиться от жира на животе. Появление этого жира, известного как висцеральный, может говорить об ухудшении состояния здоровья.

Этот тип жира глубоко скапливается в животе, где окружает печень и кишечник. Это не только увеличивает живот в размерах, но также этот жир вырабатывает воспалительные белки, которые увеличивают риск болезней сердца, диабета, неалкогольной жировой болезни печени и некоторых видов рака.

Если вы хотите избавиться от жира на животе и улучшить здоровье, диетологи назвали привычку №1, от которой нужно избавиться, пишет Eatingwell. Слишком малоподвижный образ жизни - это привычка №1, от которой нужно избавиться как можно скорее, чтобы уменьшить живот.

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Исследования показывают, что увеличение физической активности может быть одним из лучших способов остановить прогрессирование заболеваний, вызванных избыточным жиром. "Увеличивая движение, вы можете нарастить мышечную массу, что помогает повысить общий метаболизм в состоянии покоя. Движение также усиливает метаболизм жиров и регулирует уровень инсулина, помогая организму эффективнее сжигать накопленный жир", - рассказала диетолог Эрин Палински-Уэйд.

Висцеральный жир находится глубоко в животе, поэтому для его сжигания требуются целенаправленные движения.

"Если вы новичок, то начните с 10–15 минут прогулки по району, танцев или йоги", - посоветовала диетолог Патрисия Баннан.

"Включайте движение в течение дня, например, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, делайте побольше шагов", - добавила Палински-Уэйд.

"Каждые 30–60 минут устанавливайте напоминание о том, что нужно встать, потянуться или пройтись пару минут. Это прерывает длительные периоды сидения и помогает стимулировать кровообращение и мышечную активность", - отметила диетолог.

Палински-Уэйд рекомендует ходить во время разговора по телефону, а не сидеть. "Таким образом вы используете время, которое у вас уже есть, чтобы втиснуть больше движений в свой день", - добавила она.

"Силовые тренировки также помогут бороться с жиром на животе. Старайтесь добавлять силовые тренировки один-два раза в неделю, сосредоточившись на основных группах мышц, чтобы улучшить силу и мышечную массу", - сказала Палински-Уэйд.

Силовые тренировки — не единственный способ сжечь висцеральный жир. Исследования показали, что три аэробные или интервальные тренировки в неделю также эффективны для уменьшения жира на животе.

Другие советы по уменьшению висцерального жира

Одно из главных правил - это высыпаться. "Всего одна плохая ночь сна может повысить аппетит, что повышает вероятность того, что вы съедите лишние калории и заставит ваш организм запасать больше висцерального жира, а не сжигать его", сказала Палински-Уэйд.

Расслабьтесь - примените практики по стресса, которые помогут снизить уровень кортизола, гормона, связанного с накоплением висцерального жира.

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