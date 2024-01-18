Семена чиа и семена льна — это суперпродукты, богатые питательными веществами, но употреблять их в сыром виде не рекомендуется.

Похудение - это не только упражнения, но и диета. Выбирая овощи и фрукты, особенно богатые белком, не забудьте добавить в рацион полезные семена. Чаще всего это семена льна и семена чиа.

Оба продукта полны питательных веществ, таких как белок, кальций и клетчатка, что делает их суперпродуктами. Но стоит ли есть семена льна или семена чиа для похудения и, какие являются более полезными, рассказали специалисты, пишет Healthshots.

Польза семян льна

1. Противовоспалительное действие

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Семена льна - это суперпродукты, содержащие жирные кислоты омега-3. "Они помогают бороться с воспалениями в организме и предотвращают окислительный стресс", - сказал диетолог Рамья Б.

2. Здоровье кишечника

Семена льна помогают улучшить здоровье кишечника, поскольку богаты клетчаткой. Клетчатка ферментируется в толстом кишечнике и улучшает здоровье кишечника, производя короткоцепочечные жирные кислоты.

3. Антидиабетический эффект

Если семена льна принимать регулярно, они могут улучшить чувствительность к инсулину.

4. Противораковый эффект

Благодаря содержащимся в них антиоксидантам семена льна могут помочь предотвратить или уменьшить рост опухолей в организме. Они также содержат лигнан, который снижает риск развития рака, связанного с гормонами и их дисбалансом.

Польза семян чиа

1. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Присутствие альфа-линоленовой кислоты в семенах чиа может способствовать здоровью сердца. Он помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

2. Здоровье кожи

Масло семян чиа может помочь в лечении экземы. Это уменьшает частоту зуда, ускоряет заживление и улучшает увлажнение кожи.

3. Антиоксидантный эффект

Семена чиа содержат антиоксиданты, такие как кверцетин и кемпферол. Они помогают уменьшить воспаление в организме и защищают от свободных радикалов.

4. Улучшает здоровье кишечника

Семена чиа также улучшают работу полезных кишечных бактерий и способствуют здоровью кишечника. Они предотвращают запоры, поскольку являются хорошим источником клетчатки.

Семена льна или семена чиа для похудения?

Семена льна лучше подходят для похудения, поскольку в них больше растворимой клетчатки. Они помогают контролировать аппетит и дают ощущение сытости на длительное время. Таким образом, они помогают похудеть. Поскольку семена льна содержат больше растворимой клетчатки, они образуют желеобразную консистенцию. Для похудения можно принимать две столовые ложки семян льна в день.

Семена чиа и семена льна — это суперпродукты, богатые питательными веществами, но употреблять их в сыром виде не рекомендуется, поскольку в них содержится цианистый водород, свинец и другие тяжелые металлы. Эти тяжелые металлы могут быть токсичными. Лучше всего употреблять эти семена в жареном виде, так как тепло разрушает цианид и другие токсичные элементы.

Другие новости о диетах

Ученіе со всего мира настоятельно рекомендуют тем, кто хочет похудеть и держать вес в норме, использовать средиземноморскую диету. Она предусматривает употребление большого количества овощей и фруков, а также ріби, орехов, оливкового масла.

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