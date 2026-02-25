Разбираемся, какую рыбу покупать - хек или минтай - что лучше, питательнее и вкуснее.

Хек и минтай - популярные виды рыбы на украинском рынке. Их ценят за простоту приготовления и диетические свойства. Но действительно ли они одинаково полезны и есть ли между ними разница? Health-коуч для людей 30+ и автор школы Nutriplus Наталья Дубовик рассказала УНИАН, какая рыба лучше - хек или минтай, чем они отличаются по составу и вкусу и какую же лучше выбрать.

Что лучше - хек или минтай

Хек и минтай - похожи, но разница между этими видами рыбы все-таки есть.

Как рассказала эксперт, хек - это нежная морская рыба с умеренным содержанием жира и высококачественным белком. Она также содержит фосфор и селен, необходимый для щитовидной железы, калий, витамины группы B и небольшое количество омега-3. "Хек - невероятная для организма рыба, - говорит специалист. - Она диетическая, низкокалорийная, содержит 18 г белка на 100 г. Мясо очень легко усваивается и подходит для питания людям, страдающим гастритом".

Видео дня

Минтай - дна из самых диетических морских рыб, потому что в нем минимум жира и в то же время много белка (19 г белка на 100 г продукта), а также йода и селена, магния, калия, омега-3. "По сравнению с лососем содержание омега-3 в минтае меньше, но для щитовидной железы эта рыба - сокровище. Она содержит йод, которого так не хватает в рационе украинцам", - отмечает эксперт.

Какая рыба вкуснее - хек или минтай

По словам специалиста, выбирать между этими двумя видами рыбы сложно:

Хек и минтай прекрасно подходят тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, хочет уменьшить количество жиров в пище или тем, кто решил придерживаться диетического питания.

Если говорить о том, что жирнее - хек или минтай, то хек - более сочный, имеет более мягкое и нежное мясо в отличие от "сухого" минтая, у которого более плотная структура мяса:

Если нужна более сытная, но все же диетическая рыба - лучше выбрать хек, а если вы следите за весом или хотите похудеть - остановитесь на минтае.

Готовить такую рыбу лучше методом запекания или тушения, так она рыба будет сочной и сохранит свои полезные качества.

Касательно того, что вкуснее - минтай или хек - то это, в первую очередь, дело вкуса. Но не стоит есть хек или минтай каждый день - рацион должен быть разнообразным. "В нем должен быть минтай, хек, птица, телятина и субпродукты - это если говорить о белковой составляющей. Конечно, баланс невозможен без сложных углеводов, жиров, овощей и фруктов", - подчеркивает коуч по правильному питанию.

Если нет противопоказаний, оптимальная порциярыбы - 150-200 г за один прием пищи.

справка Наталья Дубовик health-коуч для людей 30+ Нутрициолог, автор подкаста «Начнем с понедельника» на Champion radio. Автор школы Nutriplus от Farmasi.

Ранее мы также рассказывали, какая рыба полезнее - морская или речная - что говорят диетологи.

Вас также могут заинтересовать новости: