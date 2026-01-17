Овсянка и гранола – популярные варианты завтрака, к которым часто обращаются для увеличения потребления пищевых волокон.

Оба продукта изготавливаются на основе овса, однако гранола содержит дополнительные ингредиенты – орехи, семена, сухофрукты и подсластители. По этой причине она превосходит обычную овсянку по содержанию клетчатки, калорий и сахара.

Впрочем, такой ответ, по всей видимости, удовлетворяет далеко не всех, поскольку споры о том, что лучше, гранола или овсянка продолжаются. Медицинский журнал "VeryWell Health" пишет, какой завтрак все же лучше соответствует вашим целям и потребностям.

Утренняя овсянка – польза и вред традиционной каши

Сторонники овсянки часто аргументируют, почему гранола не полезна, а даже вредна для похудения ссылаясь на ее калорийность.

И действительно, гранола, обычно включающая овес, различные орехи и семена, сухофрукты и подсластители, содержит больше калорий на порцию, чем овсянка.

Согласно исследованию Министерства сельского хозяйства США, овсянка содержит 91 ккал на 1\2 чашки, в то время как гранола калорийнее - 280 ккал на ту же порцию.

Этот фактор часто заставляет людей задуматься о том, можно ли есть гранолу при похудении.

Однако стоит учитывать, что готовые растворимые овсяные каши промышленного производства нередко содержат добавки, увеличивающие общую калорийность. Поэтому важно читать информацию на упаковке, а не автоматически считать овсянку более "здоровым" выбором.

Более того, поскольку гранола производится с добавлением подсластителей, таких как мед или кленовый сироп, содержание сахара в ней выше, чем в простой овсянке.

Министерство сельского хозяйства США также сообщает, что овсянка содержит менее 1 г. сахара на 1/2 чашки, тогда как гранола – около 8 г. сахара на те же пропорции.

Следует отметить, что растворимая овсянка также часто содержит добавленный сахар. Например, порция клубничной овсянки быстрого приготовления объемом 1/2 чашки может содержать до 10 г. сахара, что делает эти продукты сопоставимыми по данному показателю.

Кроме того, многие люди при приготовлении овсянки дома добавляют кленовый сироп или коричневый сахар для улучшения вкуса, что уж точно не делает блюдо полезнее.

Такая сытная и питательная гранола – польза и вред популярной смеси

К однозначным преимуществам гранолы можно безусловно приписать количество клетчатки, которой в граноле в три раза больше, чем в овсянке.

Пищевая клетчатка способствует контролю уровня сахара в крови, улучшает пищеварение и помогает снижать уровень холестерина.

Взрослым рекомендуется потреблять от 25 до 34 г. клетчатки в день, однако большинство людей не достигают этой нормы.

Помимо клетчатки, гранола содержит примерно вдвое больше белка на порцию, чем овсянка. Белок необходим для формирования мышц, костей, крови, кожи и хрящей, а также способствует восстановлению после травм.

Наконец в граноле также больше жиров, главным образом за счет орехов. Пищевые жиры обеспечивают организм энергией и в целом не менее важны, чем витамины и минералы, но все же концентрация жиров – это снова к тому, можно ли есть гранолу при похудении.

Гранола и овсянка – польза обеих блюд в соотношении друг с другом

В целом овсянка считается более сбалансированным продуктом, чем гранола, однако оба варианта могут быть частью здорового рациона.

Овсянка в чистом виде содержит меньше калорий, сахара и клетчатки, чем гранола. Она служит отличной основой, которую можно дополнить свежими фруктами и орехами, получив сбалансированный завтрак, обеспечивающий стабильный уровень энергии в течение утра.

Гранола, в свою очередь, более энергетически насыщена и содержит вдвое больше калорий, сахара и клетчатки на порцию. Ее лучше использовать как добавку к йогурту или употреблять самостоятельно для быстрого восполнения энергии, например, перед тренировкой.

Таким образом, выбор, что лучше, гранола или овсянка, следует делать исходя из личных предпочтений и индивидуальных потребностей питания.

