Какие консервы полезны при высоком давлении: диетологи назвали 6 лучших

Консервированные продукты удобны, а зачастую ещё и дешевле свежих.

Выбрать правильные продукты питания для людей с высоким кровяным давлением может быть сложно. На помощь придут консервы, но при этом важно знать, как избежать высокого содержания натрия. Об этом пишет Verywell Health.

По словам диетолога и профессора питания в Бостонском университете Джоан Салдж Блейк, консервированные фрукты и овощи могут быть на 20 процентов дешевле, чем их свежие аналоги. Причём большинство из них способствуют снижению высокого кровяного давления благодаря содержанию калия.

Согласно исследованию, опубликованному в Cochrane Library, калий заставляет почки выводить избыток натрия из организма, и благодаря этому показатели давления снижаются, говорит Блейк.

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Большинство консервированных продуктов содержат значительное количество натрия, которого следует избегать. Эксперт объяснила, как это делать.

"Вот лучший секрет: промывание овощей в дуршлаге под проточной водой в кухонной раковине может уменьшить количество натрия на порцию. Что касается консервированных фруктов, лучше покупать их в соке, а не в сиропе, чтобы уменьшить количество добавленного сахара", – отметила она.

Издание назвало 6 консервированных продуктов, которые могут помочь снизить высокое кровяное давление.

1. Консервированная фасоль

По словам Блейк, консервированная фасоль – это не только доступное и богатое калием дополнение к блюдам, но и источник растительного белка, а также растворимой клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина в крови.

"Имейте в виду, что высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний, поэтому употребление фасоли обеспечит два преимущества, если вы добавите её в свои блюда", – сказала она.

2. Консервированные фрукты

Блейк рассказала, что все консервированные фрукты богаты калием, но консервированный ананас содержит еще и витамин С, который поддерживает здоровую иммунную систему.

Если употреблять ананас с йогуртом, это добавит в ваш рацион еще и кальций – важный минерал для поддержания здорового кровяного давления, сообщила эксперт.

Абрикосы, консервированные без добавления сахара, также являются отличным вариантом, утверждает магистр наук, диетолог-нутрициолог Линдси Мелоун. Они снабжают организм калием, клетчаткой и витамином А.

3. Консервированная тыква

Консервированная тыква, по словам Мелоун, богата калием, витамином А и клетчаткой.

"Это легкое дополнение к смузи, овсянке, супам или выпечке, и оно может помочь увеличить общее потребление питательных веществ", – сказала она.

Блейк добавила, что в консервированной тыкве также содержится магний – минерал, который играет определенную роль в регулировании кровяного давления. Одна чашка консервированной тыквы обеспечит более 10 процентов суточной нормы магния.

4. Консервированная свекла

По словам Мелоун, свекла богата природными нитратами, которые организм преобразует в оксид азота. Последний помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, а значит, обеспечивает здоровый кровоток и нормальное кровяное давление. Преимущество консервированного варианта в том, что им легко воспользоваться, когда понадобится перекусить.

5. Консервированные помидоры

Консервированные помидоры содержат калий, витамин С и ликопин. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Molecular Sciences, ликопин является антиоксидантом, благотворно влияющим на здоровье сердца.

6. Консервированный лосось

Консервированная рыба, такая как лосось, богата белком и полезными для сердца омега-3 жирными кислотами. Как показывает исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, омега-3 снижает кровяное давление. Кроме того, лосось содержит мало вредных для сердца насыщенных жиров.

Ранее УНИАН писал о том, что нужно пить для снижения давления. Как показали исследования, употребление свекольного сока утром натощак усиливает усвоение нитратов, благодаря чему расслабляются кровеносные сосуды – и снижается артериальное давление.

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