Брокколи - овощ №1 для женщин

Ученые назвали самый дешевый и полезный продукт для женщин. Он предотвращает развитие многих опасных заболеваний, в том числе рака и остеоартроза, пишут иностранные СМИ.

Медики из Англии назвали самым полезным продуктом для женщин брокколи. Этот овощ богат веществами под названием сульфорафаны. Они блокируют действие многих ферментов, вызывающих болезни суставов.

Помимо этого капуста брокколи содержит множество витаминов и микроэлементов, которые предотвращают развитие рака, укрепляют иммунитет, нормализуют работу сосудов, улучшая кровообращение.

Особенно полезен этот овощ девочкам-подросткам, беременным женщинам и пожилым дамам.

Ранее было доказано, что содержащиеся в брокколи вещества повышают активность гена NRF2, который защищает клетки легких от повреждений токсичными веществами. Кроме того, брокколи помогает восстанавливать иммунные функции организма и замедляет процесс старения.