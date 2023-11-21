Ученые отметили, что яблоки очень полезны для здоровья.

Яблоки являются наиболее потребляемыми фруктами. Они известны своими многочисленными преимуществами для здоровья.

Исследования показывают, что употребление яблок может улучшить пищеварение и защитить от диабета и болезней сердца, пишет Health. Отмечается, что яблоки, особенно с кожурой, являются богатым источником клетчатки, полифенолов и других питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца.

Несколько исследований связали яблоки со снижением риска сердечных заболеваний. Ежедневное употребление одного маленького яблока снизит риск сердечных заболеваний и таких факторов риска, как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.

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Кроме того, ежедневное употребление яблок было связано со снижением на 27% риска смерти от инсульта и на 25% снижения риска смерти от болезней сердца.

Яблоки являются хорошим источником пектина - растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение. Пектин абсорбирует воду в пищеварительном тракте, создавая более объемный и мягкий стул, который легче отходит.

Пектин также считается пребиотиком, который стимулирует рост и активность полезных бактерий в кишечнике.

В яблоках много воды и клетчатки, но мало калорий, что помогает контролировать вес, сохраняя чувство сытости и сокращая потребления калорий.

Исследования показывают, что люди, которые едят по два яблока в день, имеют на 36% меньший риск развития диабета 2 типа, чем люди, которые потребляют одно.

Одной из потенциальных причин этого может быть концентрация флавоноидов, включая кверцетин, в яблоках, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Растворимая клетчатка в яблоках может также предотвратить диабет, замедляя всасывание углеводов и предотвращая скачки уровня сахара в крови.

Яблоки богаты антиоксидантами, которые могут снизить риск развития рака за счет нейтрализации вызывающих рак свободных радикалов. Кроме того, исследования показывают, что фитохимические вещества в яблоках могут помочь замедлить рост раковых клеток и предотвратить их размножение.

Клетчатка, содержащаяся в яблоках, также может помочь защитить от колоректального рака.

Несколько наблюдательных исследований показывают, что яблоки могут помочь снизить риск:

Рак молочной железы

Рак легких

Рак простаты

Некоторые виды рака пищеварительного тракта

Кроме того, антиоксиданты в яблоках могут улучшить когнитивные функции, особенно у пожилых людей. Кверцетин в яблоках может помочь защитить нейроны мозга от окислительного повреждения и предотвратить болезнь Альцгеймера.

В яблоках относительно много витамина С - антиоксиданта, который помогает иммунной системе бороться с болезнями. Витамин С помогает улучшить усвоение железа из растительных продуктов и необходим для производства коллагена.

Фрукты также богаты фитохимическими веществами, включая кверцетин, катехин, хлорогеновую кислоту и эпикатехин, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами.

Поскольку яблоки содержат углеводы, людям с диабетом следует стараться употреблять одно маленькое яблоко, содержащее примерно 15 углеводов, за один прием пищи или перекус.

Яблоки вряд ли вызовут какие-либо серьезные побочные эффекты при умеренном употреблении. Однако у некоторых людей после употребления яблок возникают вздутие живота, газы и проблемы с пищеварением.

Это связано с тем, что яблоки богаты клетчаткой и содержат фруктозу и сорбит FODMAP — сахара, которые некоторые люди не переносят.

Яблоки - это уникальный продукт, который обладает огромным количеством витаминов и великолепными вкусовыми качествами. Их можно есть сырыми, а также использовать в приготовлении десертов, соусов, салатов и мясных блюд. Если знать, как и где хранить яблоки, то можно навсегда обеспечить себя запасом фруктов.

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