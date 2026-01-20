Можно ли есть гранат с косточками: польза, вред и рекомендации ученых

В гранатовых косточках есть редкая полиненасыщенная жирная кислота.

Зимой в Украине гранат особенно популярен, и у покупателей этого плода иногда возникает целый ряд вопросов насчет его потребления. В частности, не все знают, чем полезен гранат, нужно ли разжевывать косточки граната, сколько их можно есть в течение дня, и есть ли от них вред.

Стоит обратить внимание на то, что у него на самом деле нет косточек как у косточковых плодов. Это ягода, внутри которой много зерен, каждое из них состоит из двух частей – сочной красной оболочки (ариллы) и семечки (может быть твердой или полутвердой), которую и называют в быту косточкой.

Косточки граната – польза и вред

Китайские ученые провели исследование и подчеркнули, что семена этой ягоды богаты различными фитохимическими соединениями, говорится в работе, опубликованной в базе PubMed.

В частности, они содержат:

Пуниковую кислоту (редкая полиненасыщенная жирная кислота, Омега-5, является основным компонентом масла из семян граната).

Фенольные соединения (полифенолы).

Токоферолы (витамин Е).

Ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая кислота).

Поскольку ученые узнали главные полезные компоненты ягоды и их свойства, стало известно, чем полезны косточки граната.

Исследователи выяснили, что благодаря Омега-5 и фенолам, продукт может способствовать снижению риска нарушения метаболических процессов, которые провоцируют, в том числе ожирение и диабет второго типа.

Кроме того, фенольные соединения принимают участие в нейтрализации свободных радикалов и могут способствовать замедлению окислительных процессов.

Ученые также пришли к выводу, что экстракт семян ягоды имеет способность уменьшать интенсивность воспалительных процессов благодаря тому, что в них содержится много полифенолов и полиненасыщенных жирных кислот.

Исследователи относят зерна граната к полезным продуктам, и особенных серьезных рисков при их потреблении нет. Но неприятные последствия после их потребления возможны, в частности, в таких случаях:

При наличии аллергии.

Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Чтобы разобраться, почему могут возникнуть неприятные ощущения в ЖКТ, нужно понять, растворяются ли косточки граната в желудке. У семян граната прочный волокнистый внешний слой и сочная мясистая внутренняя часть, говорится в материале TableAndSpoon.

В публикации отмечается, что второй слой богат органическими кислотами, водой и сахарами, и он легко переваривается. А внешняя часть в основном состоит из сложных углеводов, в том числе из целлюлозы, и с ним пищеварительной системе трудно справиться.

Поэтому, если вы еще сомневаетесь, нужно ли разжевывать косточки граната, – отбросьте сомнения. Чем лучше вы измельчите зубами твердую часть косточек, тем легче желудочно-кишечному тракту ее переваривать. Проглатывание цельных семян не опасно для здоровых людей, но из-за этого в желудке может возникнуть дискомфорт.

В наружной оболочке семян есть много клетчатки (целлюлозы и лигнина), которая не растворяется в желудочном соке. То есть плохо пережеванная или проглоченная целиком семечка может пройти по ЖКТ практически неповрежденной, а только стать немного ослабленной благодаря воздействию ферментов.

Поэтому можно сделать вывод, что вот как правильно есть гранат с косточками, чтобы питательные вещества лучше усвоились, и желудку было комфортнее его переваривать: тщательно пережевывать семена, чтобы они превратились в хорошо измельченную массу.

Обратим внимание на то, что даже потребление полезных продуктов может спровоцировать дискомфорт в желудке, если их слишком много съедено. Лучше знать, сколько косточек граната можно есть в день, чтобы не спровоцировать, например, появление неприятных ощущений в желудке.

По сведениям WebMD, примерно половина граната (то есть около 0,5 стакана) – это рекомендуемая суточная порция. Издание отмечает, что такое количество этих ягод безопасно и лучше не есть больше в течение дня, поскольку в них также есть много натуральных сахаров. В связи с этим людям, которые имеют диабет, перед потреблением граната лучше посоветоваться с врачом.

