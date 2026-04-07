Щепотка этой специи в кофе может снижать давление и улучшать работу мозга

Простое изменение в вашей утренней чашке кофе и добавление в нее всего одной щепотки какао может принести больше пользы, чем вы думаете. Как пишет portal.abczdrowie.pl, это не только улучшит вкус вашего напитка, но и положительно повлияет на концентрацию, настроение, уровень энергии и даже здоровье сердца и метаболизм. Ниже указаны 6 полезных изменений в организме, от добавления какао в кофе.

1. Антиоксидантная защита клеток

Сочетание кофе и какао создаёт уникальную комбинацию, предлагая настоящее богатство антиоксидантов. И кофе, и какао содержат полифенолы, обладающие свойствами нейтрализовать свободные радикалы. Исследования показывают, что соединения, содержащиеся в какао, особенно флаванолы, защищают клетки от повреждений и поддерживают функцию иммунной системы.

В то же время кофе является одним из основных источников антиоксидантов в рационе, поэтому его сочетание с какао может усилить защитное действие на организм.

2. Поддержка работы мозга

Кофе содержит кофеин, а какао – теобромин, которые оказывают несколько различное воздействие на нервную систему. Оба этих вещества влияют на активность аденозиновых рецепторов, соединения, ответственного за сонливость и усталость, повышая концентрацию внимания.

Исследования в Journal of Psychopharmacology and Nutrients показывают, что как кофеин, так и соединения, содержащиеся в какао, могут поддерживать когнитивные функции и оказывать защитное действие на мозг. Ученые отмечают, что регулярное потребление этих ингредиентов может снизить риск нейродегенеративных заболеваний и поддержать умственную работоспособность, особенно в периоды интенсивной работы.

3. Польза для сердца и кровеносной системы

Флаванолы, содержащиеся в какао, являются одними из наиболее хорошо изученных соединений, поддерживающих здоровье сердца и общее самочувствие. Исследования, опубликованные в "Американском журнале клинического питания", подтверждают, что их регулярное употребление может снижать кровяное давление, улучшать функцию эндотелия и проявлять противовоспалительные эффекты.

Эксперты связывают регулярное употребление кофе в умеренных количествах с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому сочетание этих двух ингредиентов может быть частью диеты, поддерживающей кровеносную систему, особенно для тех, кто ведет в целом здоровый образ жизни.

4. Более стабильный уровень энергии

В то время как кофеин в кофе действует быстро и интенсивно, теобромин в какао оказывает более мягкое и длительное стимулирующее действие. Исследования показывают, что эти вещества могут дополнять друг друга на благо организма, продлевая уровень энергии без резкого падения.

На практике это означает более стабильную стимуляцию и снижение риска так называемого "кофеинового спада", который часто возникает после употребления кофе в чистом виде.

5. Улучшение настроения и снижение симптомов стресса

Флаванолы в какао могут влиять на кровоток в головном мозге и уровень нейромедиаторов, связанных с настроением, таких как серотонин.

В свою очередь, кофеин в умеренных дозах повышает бдительность и может уменьшить усталость. Согласно исследованию в журнале "Frontiers in Nutrition", сочетание этих ингредиентов может способствовать хорошему настроению и снижению стресса.

6. Поддержка метаболизма и контроль веса

Кофеин – один из наиболее хорошо изученных ингредиентов, поддерживающих метаболизм – он может усиливать термогенез и ускорять сжигание калорий. Какао, благодаря наличию полифенолов, может влиять на метаболизм жиров и чувствительность к инсулину.

По мнению ученых, содержащиеся в какао соединения уменьшают накопление жира в организме и поддерживают метаболическое здоровье. В сочетании с кофе они могут способствовать контролю веса, при условии, конечно, что потребление добавленного сахара ограничено.

Ранее фармацевт назвал 5 популярных добавок, которые никогда не следует пить вместе с кофе.

Вас также могут заинтересовать новости: