Берегитесь борщевика - он может серьезно навредить здоровью.

В Украине начал цвести борщевик - не только надоедливый сорняк, но и крайне опасный для здоровья. Растение быстро захватывает новые территории и тяжело выводится. Неосторожное обращение может привести к химическим ожогам, отравлениям и даже потере конечности.

Каждому человеку, особенно любителям отдыха на природе, нужно знать, чем опасен борщевик, как он выглядит и что делать при прикосновении. А если такая трава выросла на вашем участке - обязательно срубите.

Чем опасен борщевик для человека

Как объясняет Госпотребслужба, изначально растение был завезен в СССР как кормовая культура. Вскоре выяснилось, что сорняк является инвазивным и крайне ядовитым, но стало слишком поздно - он уже распространился по всему Советскому Союзу.

Борщевик Сосновского - это многолетнее высокое растение с белым "зонтиком", похожим на укроп. Сок содержит вещества фуранокумарины, которые крайне опасны для человека. Нельзя не только прикасаться, но и даже находиться рядом - в ветреную погоду пыльца разносится на много метров. Самая большая концентрация ядовитых веществ - в середине лета.

Если потрогать борщевик, ожоги на коже могут достигнуть второй-третьей степени, оставив тяжело излечиваемые рубцы. В тяжелых случаях при большой площади поражения конечность могут ампутировать. При попадания сока в глаза есть риск слепоты, а в рот или нос - тяжелого отравления. У беременных фуранокумарины могут вызывать пороки плода.

Ещё одна причина, почему борщевик так опасен - ожог может появляться не сразу, а через несколько часов или даже дней после контакта. Вы можете даже не знать, что прикоснулись, но частички растения уже будут на вашей коже и начнут активизировать под действием ультрафиолета. Вот почему летом на природе важно носить закрытую одежду с длинными рукавами.

Что делать, если дотронулся до борщевика

Как объясняет Тернопольский центр контроля заболеваний, пораженную область нужно промыть мыльной водой и обработать спиртом либо мазью от ожогов. Затем это место нужно накрыть тканью и несколько дней не открывать под солнцем. Одежду, в которой гуляли, постирайте.

Если появились волдыри, не пытайте лечить ожог от борщевика самостоятельно, а обязательно обращайтесь к дерматологу. Люди часто недооценивают опасность, что приводит к тяжелым последствиям и длительному лечению. Иногда на заживление требуется более месяца.

Собираясь в дикую местность, обязательно закрывайте кожу одеждой и обходите сорняк как можно дальше. А если сорняк вырос на вашей территории - срубите его с корнем минимум 3 раза за лето.

Вас также могут заинтересовать новости: