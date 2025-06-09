Есть определенные действия и привычки, которых следует избегать, если вы хотите сохранить здоровье коленей.

Боли в коленях и травмы встречаются довольно часто, особенно с возрастом. Однако существует множество способов предотвратить травмы и сохранить колени здоровыми и сильными, пишет HuffPost. Хирурги-ортопеды рассказали изданию об опасных привычках, которые убивают ваши колени.

Переходить к высокоинтенсивным упражнениям после длительного бездействия

"Если кто-то новичок в упражнениях, у него еще не выработалась выносливость, поэтому попытка сделать слишком много сначала может привести к травмам", - говорит хирург-ортопед Эрик Гроссман.

Например, если вы хотите заняться бегом, рассмотрите возможность начать с медленных коротких пробежек по более мягким поверхностям, а не пытаться сразу пробежать полумарафон по бетону.

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Игнорировать боль

"Боль — это то, как ваше тело сообщает вам, что что-то не так. "Протискиваясь" через боль, вы также с большей вероятностью усугубите свою текущую травму, а также подвергнете себя возможности последующего повреждения"", — говорит хирург Дэниел Миллер.

Нормально чувствовать небольшую боль или недомогание после тренировки, но внезапные острые боли, отек или ограничения в движении могут быть признаком чего-то более серьезного.

"Боль в колене может быть результатом травмы одной из структур внутри колена, например разрыва мениска или травмы связки. Боль в колене также может быть признаком того, что хрящ перегружен и начинает изнашиваться, что приводит к раннему артриту", — сказал хирург Струан Коулман.

Пропускать разминку

"Динамическая растяжка и разминка перед тренировкой помогают улучшить приток крови к мышцам и снижают риск травмы колена. Сюда могут входить выпады, прыжки с места на место или бег на месте. Было показано, что динамическая растяжка лучше статической", — сказал доктор Шон Энтони.

Не следить за своим питанием

"Здоровая диета, богатая антиоксидантами и витаминами, способствует здоровью суставов", — сказал Энтони. "Поддержание здорового веса также снижает нагрузку на коленные суставы, которая может усугубить боль от травм колена и остеоартрита".

Тренироваться без правильной техники

"Никогда не занимайтесь спортом и не поднимайте тяжести без правильной техники", — сказал Энтони. "Одной из наиболее распространенных причин травм является плохая механика при подъеме тяжестей".

Становиться на колени на твердые поверхности без подушки

"Разумнее избегать частого и длительного стояния на коленях без какой-либо подушки", — сказал доктор Леон Э. Поповиц, соучредитель New York Bone & Joint Specialists.

Придерживаться только одного вида физической активности

"Никогда не недооценивайте важность занятий несколькими видами спорта или чередования упражнений и видов деятельности", — сказал Энтони. "Травмы от перенапряжения являются основной причиной проблем с коленями. Доказано, что занятия несколькими видами спорта или различные программы упражнений снижают риск травм".

Снижать активность после постановки диагноза артрита

"Когда человек начинает испытывать боль в колене из-за артрита, первое, что происходит, — это снижение уровня активности", — сказал Коулман. "Это приводит к ослаблению или атрофии мышц вокруг коленного сустава, особенно мышц бедра. Многочисленные исследования показали, что поддержание сильных мышц ног может помочь предотвратить боль в колене, особенно вызванную ранним артритом".

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