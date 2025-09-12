Исследования показали, что кофеин может влиять на здоровье кожи различными способами.

Все больше исследований указывают на тесную связь между потреблением кофеина, здоровьем кожи и биологическим процессом старения.

Издание Health расспросило у экспертов по коже и питанию, а также проанализировало исследования, чтобы узнать, что на самом деле говорит наука о влиянии кофеина на старение, как изнутри, так и снаружи.

Кофеин и здоровье кожи

Выработка коллагена

С возрастом уровень коллагена естественным образом снижается, но исследования показывают, что экстракт кофе может способствовать повышению его уровня в коже.

Обезвоживание и эластичность кожи

Главное - употреблять кофеин умеренно. "Высокий уровень кофеина может привести к обезвоживанию организма и, следовательно, к обезвоживанию кожи изнутри", - объяснил дерматолог Энтони М. Росси.

Одно исследование показало, что экстракт кофейной мякоти значительно улучшает эластичность кожи, ее увлажненность, яркость, текстуру.

Другие исследования также показали благотворное влияние экстракта кофе на эластичность и увлажненность кожи, что связано с содержанием в кофе полифенолов.

Воспаление

Низкое или умеренное количество кофеина может быть особенно полезным в борьбе с воспалением.

"Немного кофеина не помешает, особенно если он содержится в кофе или чае, поскольку эти напитки содержат антиоксиданты и полифенолы, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить кожу от окислительного стресса, способствующего старению", - сказала диетолог рассказала Дебби Петитпен.

Что говорит наука о кофеине и биологическом старении

Исследователи отмечают, что умеренное потребление кофеина связано со значительными преимуществами в замедлении биологического старения.

Ученые обнаружили, что кофеин может усиливать восстановление ДНК и реакцию клеток на стресс, что потенциально может замедлить процесс старения.

Полезен ли кофе на самом деле?

Кофе полезен для здоровья, но только при умеренном употреблении. Избыток кофеина вреден для кожи и здоровья. Кроме того, чрезмерное потребление кофеина может привести к учащенному сердцебиению, тревожности, проблемам со сном, расстройствам пищеварения и высокому кровяному давлению.

Поддерживайте здоровый уровень потребления кофеина - это примерно две-три чашки кофе по 350 мл.

