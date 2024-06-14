Врачи-диетологи настоятельно рекомендуют вклчать в рацион помидоры.

В мире существует более 10 тыс. сортов томатов и они очень популярны практически во всех кухнях. Но независимо от того, как их едят, помидоры приносят массу пользы для здоровья.

Почему помидоры путают с овощами?

К удивлению многих, помидоры по ботаническому определению на самом деле считаются фруктом, а не овощем. "Однако из-за пикантного вкуса помидоры в кулинарии рассматриваются как овощи", - объяснила Тейлор Янулевич, гематолог-диетолог в клинике Майо, пишет USA Today.

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Полезны ли помидоры?

Потребление томатов связано со снижением риска развития рака благодаря наличию мощного антиоксиданта, известного как ликопин. Янулевич объяснила, что именно этот антиоксидант придает большинству сортов томатов "насыщенный красный цвет", но именно поэтому считается, что помидоры предотвращают некоторые виды рака, такие как рак простаты.

Ликопин, присутствующий в помидорах, также может "помогать уменьшить хроническое воспаление", сказала психиатр-диетолог Ума Найду.

Помидоры богаты калием - минералом, который помогает регулировать кровяное давление, а также важен для сокращения мышц и клеточного баланса. Помидоры также богаты клетчаткой, которая может помочь дольше чувствовать сытость, улучшить пищеварение и поддерживать более стабильный уровень сахара в крови.

Помидоры также содержат бета-каротин, "который преобразуется в организме в витамин А и способствует здоровому росту и старению", - сказала Найду.

Они также содержат фолиевую кислоту, медь, марганец, белок, ниацин и витамин К, но особенно являются хорошим источником витамина С, "который является важным питательным веществом для здоровой иммунной системы, поскольку помогает бороться с инфекциями", - прокомментировала Янулевич. Фактически, один большой помидор, отмечает она, содержит 14 миллиграммов витамина С, "что соответствует 15% рекомендуемой суточной нормы для мужчин и 18% суточной нормы, необходимой для женщин старше 19 лет".

Можно ли есть помидоры каждый день?

Из-за таких преимуществ включение помидоров в рацион почти всегда является плюсом.

Противопоказанием может стать только аллергия или склонность к изжоге.

Всем остальным помидоры можно вводить в рацион разными способами. Янулевич рекомендовала "включать помидоры в рацион из-за витаминов, антиоксидантов и чувства сытости".

Другие новости о пользе помидоров

Ежедневное употребление томатного сока имеет много преимуществ для здоровья, таких как профилактика рака, укрепление здоровья сердца и уменьшение воспалений. Также томатный сок обладает множеством других преимуществ для здоровья: от лечения простуды и гриппа до помощи в укреплении иммунитета. Томатный сок, наполнен антиоксидантами, витаминами и минералами, богат ликопином и витамином Е.

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