Томатный сок помогает сбросить вес

В исследовании ученых из Китайского медицинского университета приняли участие 25 здоровых женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Участницы в течение 8 недель ежедневно выпивали около 0,5 литра томатного сока. Больше никаких изменений в свой образ жизни женщины не вносили, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

По словам исследователей, через 8 недель талия участниц уменьшилась примерно на 2 сантиметра. То есть, за два месяца женщины потеряли около 0,5 килограмма. Кроме того, уровень холестерина у участниц снизился на 10%. Однако Майк Лин, эксперт в области питания из Университета Глазго, считает результаты недостоверными, так как в исследовании не было контрольной группы.

Предыдущие исследования показали: томаты, богатые ликопином, антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, уменьшают риск развития рака, болезней сердца и депрессии. Кроме того, в томатах есть витамин А, который полезен для сохранения зрения. Витамин А предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации.