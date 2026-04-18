Специалисты рассказали, почему нельзя есть, пить и курить перед операцией, чтобы не вызвать нежелательных побочных эффектов.

Перед общей анестезией пациентам строго рекомендуют воздерживаться от еды и воды, но многие не знают, почему это важно и что именно может произойти, если не соблюдать эти рекомендации.

Врач-анестезиолог Юлия Паюл объяснила в комментарии УНИАН, почему нельзя пить воду перед наркозом, как это связано с физиологическими изменениями в нашем организме, а также какие другие действия нежелательны в этом состоянии.

Почему нельзя есть перед наркозом – разъяснение специалиста

По словам врача, главная опасность заключается в потере защитных рефлексов:

"Во время общей анестезии в организме человека расслабляются все мышцы и исчезают все рефлексы, в частности глотательный".

Из-за этого пациент теряет возможность контролировать глотание, поэтому содержимое желудка, даже при незначительном наклоне головы во время операции, может подняться вверх по пищеводу и достичь сначала гортани, а затем трахеи и дыхательных путей.

Как отметила эксперт, в такой ситуации в легкие может попасть желудочный сок, а поскольку он содержит кислоту, это может привести к химическому ожогу, аспирационной пневмонии (воспалению легких) и, в крайнем случае, угрозе для жизни.

Такие же риски существуют и при употреблении жидкости, "поэтому пациентам нельзя ни есть, ни пить перед общим наркозом", – подытожила Паюл.

За сколько времени до наркоза нужно отказаться от еды

Врач привела общие медицинские рекомендации по подготовке к операции. По ее словам, твердую пищу не следует употреблять за 6–8 часов до наркоза,а воду – как минимум за 2 часа. Также она уточнила:

"Кофе и соки в данном случае относятся к пище, поэтому их тоже нужно исключить за 6–8 часов до оперативного вмешательства".

Для младенцев на грудном вскармливании, по ее словам, действуют отдельные правила: молоком их можно кормить не позднее чем за 4 часа до операции, хотя водой – так же, за 2 часа.

Можно ли есть перед местной анестезией

Впрочем, она пояснила, что ограничения в основном касаются именно общего наркоза:

"Во время местной анестезии человек находится в сознании, все его рефлексы сохранены, поэтому он может контролировать свои мышцы".

Поэтому строгих запретов на употребление пищи и воды во время местной анестезии нет.

Почему нельзя пить перед наркозом и курить – другие правила и исключения

Теперь, если с тем, можно ли есть перед наркозом, все понятно, нужно иметь в виду, что на этом ограничения не заканчиваются. Перед общей анестезией пациенту важно соблюдать ряд других правил, ведь организм в этот момент полностью меняет свои привычные функции.

Подробнее о том, что с нами происходит во время наркоза и какие ошибки могут допускать пациенты, рассказал врач-анестезиолог Андрей Витовский.

Что происходит во время общей анестезии

Общая анестезия, по его словам, означает полное "отключение" сознания пациента, то есть – состояние сна. Также, благодаря применению специальных препаратов, человек в это время не чувствует боли, а его мышцы расслабляются – происходит так называемая "миорелаксация".

Как отметил Витовский, все эти факторы фактически лишают человека способности самостоятельно поддерживать жизненные функции, и чтобы он сохранял возможность дышать, врач-анестезиолог устанавливает ему в трахею дыхательную трубку и подключает искусственную вентиляцию легких.

Почему нельзя употреблять алкоголь перед операцией

Специалист подчеркнул, что алкоголь нежелателен даже за несколько дней до операции из-за того, как он влияет на человека:

"Алкоголь и гипнотические препараты, вызывающие сон, могут усиливать действие друг друга".

По его словам, если пациент употреблял алкоголь накануне, действие препаратов для наркоза может стать сильнее, чем ожидается, что значительно затрудняет контроль состояния во время операции.

Поэтому, как подчеркнул врач, алкоголь следует полностью исключить перед общей анестезией.

Почему курение повышает риски во время наркоза

Отдельно он обратил внимание на курение, подчеркивая, что оно существенно влияет на состояние легких и, соответственно, на ход операции.

Так, по словам Витовского, у пациентов со стажем курения легкие обычно значительно поражены и содержат мокроту – она может забить трубку искусственной вентиляции, что создает риск осложнений и даже угрозу жизни пациента:

"Если вы курите и хотите безопасно перенести общий наркоз, то желательно за месяц или два до операции не курить вообще".

Также он добавил, что у курильщиков во время операции могут возникнуть спазмы дыхательных путей – ларингоспазм и бронхоспазм.

Еще что нельзя делать перед наркозом и о чем сообщать врачу

Как напомнил эксперт, люди также иногда принимают различные препараты и лекарства, и помимо того, что об этом нужно сообщить врачу, отказываться от них накануне операции также можно только после консультации:

"Когда человек приходит к своему хирургу перед оперативным вмешательством, он должен рассказать обо всех лекарствах, которые принимает".

Затем, по его словам, хирург должен пригласить врача-анестезиолога, и тот уже на предоперационном осмотре, выслушав пациента и собрав его анамнез (сведения о состоянии здоровья и условиях жизни), даст рекомендации относительно того, какие препараты следует отменить, а какие продолжить принимать.

Чем опасна самовольная отмена препаратов

Как подчеркнул Витовский, особенно опасно без указания врача отменять антигипертензивные препараты (которые снижают артериальное давление). Из-за этого во время операции у человека может возникнуть сильная артериальная гипертензия – то есть давление может вырасти до смертельно опасных показателей.

Еще он напомнил, что у большого количества людей старше 60 лет есть ишемическая болезнь сердца, из-за которой им могут быть прописаны антикоагулянты и антиагреганты. Эти лекарства, по словам врача, также могут привести к серьезным осложнениям во время хирургического вмешательства – например, к сильному кровотечению.

В таком случае врач может перед операцией назначить уколы низкомолекулярных гепаринов, а антиагреганты временно отменить, чтобы операция прошла контролируемо и безопасно.

Почему нельзя тренироваться перед операцией

Анестезиолог отметил, что перед операцией следует избегать интенсивных физических нагрузок. Дело в том, что во время физической активности в организме выделяется много катехоламинов (гормонов, способствующих тонизированию тела) – они повышают давление и ускоряют обмен веществ, что нежелательно перед операцией.

Зачем сообщать о менструации, заболеваниях и зависимостях

Врач также подчеркнул, что женщины должны обязательно сообщать врачу о менструации: в этот период риск кровотечения может быть выше, чем обычно, поэтому эта информация важна для планирования процедуры.

Отдельно он напомнил, что общая анестезия может ослаблять иммунитет, поэтому о любых инфекциях или вирусных заболеваниях также нужно обязательно сообщать врачу.

Под конец Витовский пояснил, что обо всем вышеупомянутом нужно напоминать на приеме у специалиста, даже если он об этом не спрашивал:

"Врач может отвлечься и что-то забыть. Поэтому вы сами должны рассказать врачу обо всех своих заболеваниях, даже если он забыл у вас спросить".

Более того, по его словам, врачу также нужно знать о вашей истории употребления психоактивных или наркотических веществ. Связано это с тем, что если человек их употреблял, ему, возможно, может понадобиться большая доза медикаментов для анестезии.

В общем, всегда нужно уточнять у врача, можно ли пить воду перед наркозом, нужно ли отказываться от тех или иных лекарств и стоит ли дожидаться окончания месячных перед началом операции – все эти факторы могут повлиять на ваше здоровье.

справка Юлия Паюл Врач-анестезиолог Училась в Харьковском национальном медицинском университете. После окончания вуза проходила интернатуру на базе Донецкого национального медицинского университета. Очно училась в городе Бахмут. После того, как началась полномасштабная война с РФ, перевелась в Одесскую область и проходила интернатуру в Подольске. Впоследствии работала анестезиологом в известных клиниках.

справка Андрей Витовский Врач-анестезиолог Врач-анестезиолог отделения анестезиологии НИЦ ССХ и СП имени М.М. Амосова, член Европейской ассоциации анестезиологов, аспирант кафедры хирургии сердца и магистральных сосудов НУОЗ Украины имени П.Л. Шупика. Окончил с отличием НМУ имени А.А. Богомольца в 2016 году. Первая медицинская специальность: врач по медицине неотложных состояний. В 2019 году прошел специализацию по анестезиологии и начал работу в Институте Амосова. В 2022 году поступил в аспирантуру, научное исследование посвящено течению гемодинамических колебаний и путям их стабилизации у пациентов пожилого возраста с ИБС во время индукции анестезии. Медицинским просвещением начал заниматься в социальных сетях с 2024 года. На волонтерских началах читает лекции для студентов медицинских университетов Украины.

