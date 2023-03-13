В государственных медицинских учреждениях украинцы не должны платить за обезболивание. По крайней мере в тех медучреждениях, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Журналисты "Сніданку з 1+1" узнали, где украинцы гарантированно могут получить бесплатную анестезию и что делать, если в медучреждении таки требуют деньги.
Председатель НСЗУ Наталья Гусак заявила, что достаточно зайти на их сайт, найти рубрику "Электронные услуги", где в виде карты указано, какие услуги, в том числе и анестезия, бесплатные в определенном медицинском учреждении.
Если нет возможности искать информацию в интернете, можно позвонить на горячую линию по номеру 1677 и спросить, предоставляет ли определенное заведение нужную вам бесплатную медуслугу.
А если же за бесплатную анестезию или другие услуги у вас требуют деньги, обращайтесь с жалобой к главному врачу или директору медучреждения; если в последнем отказывают - в департамент здравоохранения региона или же в НСЗУ.
Как получить бесплатную медицинскую услугу в частном заведении
- Пациент должен получить электронное направление у семейного врача, который также может работать как ФЛП или в частной больнице.
- После получения электронного направления пациент может выбрать частное учреждение, которое предоставляет нужную ему медицинскую услугу и имеет договор с НСЗУ по этому пакету.
Узнать, какие частные медицинские учреждения заключили договоры на бесплатное предоставление услуг для пациентов в том или ином регионе Украины, можно на официальном сайте НСЗУ.