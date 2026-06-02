По словам эксперта, мыть сырое мясо на кухне может быть сопряжено с серьезными рисками.

Многие люди привыкли мыть сырое мясо перед приготовлением, считая это необходимым для безопасности и чистоты продукта. Однако современные рекомендации врачей и международных организаций по пищевой безопасности свидетельствуют, что такая привычка может быть не только лишней, но и опасной.

Ранее мы писали, как хранить сырое мясо без холодильника, а врач-инфекционист медицинской сети "Добробут" Александра Плешакова объяснила в комментарии УНИАН, нужно ли мыть мясо перед готовкой и почему современные рекомендации советуют отказаться от этой практики.

Почему эксперты не рекомендуют мыть курицу на кухне – в чем опасность

По словам врача, в Украине пока нет четких официальных рекомендаций или объяснений, почему нельзя мыть свежее мясо. Однако если ориентироваться на подходы иностранных специалистов в сфере безопасности пищевых продуктов, мыть мясо перед приготовлением не нужно:

"Есть западные рекомендации по приготовлению пищи, и там указано: независимо от того, свинина это, птица или дичь, нет необходимости мыть мясо перед тем, как его готовить".

С точки зрения гигиены, то, почему повара не моют мясо, объясняется риском так называемой кросс-контаминации – то есть распространения бактерий с мяса на другие поверхности и продукты во время мытья.

Специалист отметила, что во время мытья брызги воды вместе с микроорганизмами могут разлетаться примерно на метр вокруг раковины, попадая на ножи, доски, посуду или готовую пищу. И даже после обычной уборки не всегда удается полностью устранить такое загрязнение.

При этом она уточнила, что исключением из этого правила может быть только маринованное мясо:

"В американских рекомендациях сказано, что перед маринованием мяса мы его не моем, а вот после маринования его нужно промыть и только потом готовить".

Это правило, как подчеркнула Плешакова, в равной степени касается говядины, свинины и птицы.

Что будет, если не помыть курицу перед жаркой – существует ли опасность

Также, по словам эксперта, в пользу того, почему курицу не нужно мыть, играет тот факт, что сама процедура мытья вообще не делает продукт более безопасным, ведь бактерии на поверхности мяса все равно уничтожаются при достаточной термической обработке:

"Есть исследования, которые указывают, что все бактерии, находящиеся на поверхности, во время термической обработки погибают и опасности для человека уже не представляют".

Именно поэтому эксперты не рекомендуют есть мясо полуготовым или сырым: если сам продукт потенциально несет риски, то невозможно дать инструкцию, которая сделает безопасным его употребление в сыром виде.

Врач также подчеркнула, что не менее важным, чем вопрос о том, нужно ли мыть мясо перед приготовлением, является то, как его правильно хранить. В частности, она посоветовала не допускать контакта сырого мяса или рыбы с готовыми продуктами; использовать для них отдельные доски и ножи, а упаковку – сразу выбрасывать после использования.

При этом она не советует дополнительно замачивать сырое мясо в воде или солевых растворах, поскольку это также не снижает риски распространения бактерий. "Это не рекомендуется, потому что принесет больше вреда, чем пользы", – подытожила Плешакова.

Таким образом, понимание того, почему нельзя мыть сырую курицу из магазина, помогает не только избежать лишних хлопот на кухне, но и снизить риск распространения опасных бактерий и пищевых инфекций во время приготовления пищи.

справка Александра Плешакова Врач-инфекционист медицинской сети «Добробут» Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Прошла интернатуру в НМАПО им. П.Л. Шупика по специальности «Инфекционные болезни». Впоследствии получила вторую специализацию — по семейной медицине, по которой работает с 2025 года. Основные направления работы: инфекционные заболевания, вирусные гепатиты, герпесвирусные инфекции, кишечные инфекции и паразитарные болезни.

