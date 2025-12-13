У каждого вида овощей есть свои преимущества.

В Украине сейчас дешевеют свежие помидоры, но многие украинцы все равно в осенне-зимний период предпочитают медленно переходить на консервированные овощи. Узнайте, в каком виде помидоры самые полезные и можно ли заменить одни другими.

Какие помидоры полезнее - свежие или консервированные

Издание Realsimple пишет, что свежие и консервированные помидоры очень питательны, но между ними есть лишь небольшие различия. В свежих помидорах больше витамина С, а в консервированных часто больше ликопина, поскольку термическая обработка облегчает усвоение этого антиоксиданта организмом.

Магистр наук, дипломированный диетолог, сертифицированный специалист по нейрофизиологическим исследованиям из Live It Up Лена Бакович объяснила, что в свежих помидорах большое количество:

Лорен Манакер, магистр наук, зарегистрированный диетолог из Чарльстона, напоминает, что эти вещества есть и в консервированных овощах, но в других количествах. К примеру, витамина С меньше, а ликопина больше. Самина Каллу, дипломированный диетолог, основательница Samina Kalloo Nutrition, добавляет, что помидоры консервируются быстро после сбора урожая, их питательные вещества, по сути, остаются нетронутыми.

Кроме того, диетологи объяснили, можно ли использовать консервированные помидоры вместо свежих. По их мнению, обязательно стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, по словам Манакер, людей беспокоит содержание бифенола А - химического соединения в некоторых покрытиях жестяных банок, однако, на самом деле, современная продукция почти вся лишена его. Если человек хочет перестраховаться - можно покупать помидоры в стеклянных емкостях.

Во-вторых, консервированные помидоры, как правило, содержат больше натрия, чем свежие, поэтому всегда полезно выбирать варианты с низким содержанием натрия или без добавления соли - добавляет Бакович. Каллу соглашается, объясняя: "Некоторые марки содержат до 400–500 миллиграммов (мг) натрия на порцию в полстакана (около 20 процентов от суточной нормы, а это особенно важно для тех, кто следит за артериальным давлением или здоровьем сердца".

Помимо проверки содержания натрия в консервированных томатах, диетологи советуют проверять состав - выбранный продукт не должен содержать никаких ингредиентов, кроме лимонной кислоты, которая считается натуральным консервантом. Добавленный сахар или другие "ненужные" ингредиенты должны заставить вас лишний раз подумать о покупке. Бакович напомнила, что если вы хотите свести к минимуму воздействие пестицидов и множества непонятных ингредиентов, ищите максимально натуральную продукцию.

