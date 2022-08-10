Как виноград влияет на кровь, в чем его польза и кому категорически нельзя есть такую ягоду - узнайте в материале УНИАН.

Виноград - одна из любимых летних ягод для взрослых и детей, вне зависимости от сорта. Виноград бывает с косточками и без, белый, черный и красный, а также делится на три сорта - столовый (употреблять в свежем виде), технический (для компотов и вина) и универсальный. УНИАН расскажет, почему организм требует виноград и сколько его можно есть в день.

Ранее мы говорили о том, в чем заключается польза и вред яблок.

Польза винограда для мужчин и женщин

Самым полезным считается виноград темного цвета - ягоды содержат большое количество селена, цинка, меди, железа, кальция, калия, магния, марганца, алюминия, бора, йода и кобальта и других веществ. Витамины С, Е, Р, группы В - В1, В2, В4, В5 и В6, В9 - еще один аргумент "за" употребление винограда.

Также виноград положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает риск образования тромбов, оказывает мощный омолаживающий эффект. Некоторые врачи считают, что регулярное употребление винограда помогает в качестве профилактики онкозаболеваний.

Виноградный сок, как и кожура, положительно влияет на мозг - избавляет от бессонницы, улучшает память, нормализует давление и считается эффективным средством от головной боли. Также многие сорта винограда имеют доказанные противобактериальные свойства, поэтому хорошо защищают организм от болезнетворных бактерий.

Чем вреден виноград для человека

Виноград - очень калорийная ягода, в 100 граммах содержится около 3 чайных ложек сахара. Именно поэтому лакомство запрещено употреблять людям с непереносимостью фруктозы. Также виноград может стать причиной метеоризма, вздутия живота, проблем с кишечником или отсутствия сна.

Диетологи настоятельно не рекомендуют употреблять виноград худеющим людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями ЖКТ. Для детей младше 5 лет виноград опасен из-за косточек, которые может вдохнуть ребенок. Не рекомендуется совмещать виноград с другими продуктами, так как подобное сочетание станет причиной брожения в желудке.

Оптимальная доза винограда для взрослого человека в день - 100-150 гр.

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