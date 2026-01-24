Чем полезен горячий шоколад: ученые назвали все преимущества для здоровья

Эксперты по питанию советуют пить горячий шоколад тем, кто занимается трениповками и активным детям.

Горячий шоколад обладает питательными свойствами, полезными для здоровья взрослых, такими как восстановление мышц после тренировки и контроль веса.

Но єтот напиток также содержит добавленный сахар, который может повысить риск для здоровья, пишет Verywellhealth.

1. Восстановливает мышц после тренировки

Исследования показали, что шоколадное молоко так же эффективно, а иногда и более эффективно, чем другие напитки для восстановления после тренировки.

Другое исследование показало, что горячий шоколад полезнее, чем традиционные спортивные напитки, для восстановления водного баланса организма после кардиотренировок.

2. Укрепляет кости

Шоколадное молоко также может поддерживать здоровье и прочность костей. В частности, напиток содержит ключевые питательные вещества для здоровья костей, включая кальций (который поддерживает плотность костей) и витамин D (который помогает организму правильно усваивать кальций).

3. Повышает уровень ключевых питательных веществ

Пищевая ценность горячего шоколада может немного различаться в зависимости от того, употребляете ли вы цельномолочный, 2%, 1% или обезжиренный вариант.

В целом, 1 стакан обезжиренного горячего шоколада содержит:

калории: 159;

жиры: 2,8 г;

углеводы: 25,2 г;

белки: 8,6 г;

клетчатка: 0,2 г;

добавленные сахара: 24,7 г;

натрий: 161 мг;

кальций: 320 мг;

витамин D: 2,73 мкг.

В дополнение к этому организм также получт порцию других важных питательных веществ. Вот некоторые из них:

холин - поддерживает работу мозга и нервной системы;

магний - способствует функционированию нервов и мышц, здоровью сердца и прочности костей;

фосфор - ключ к здоровью костей;

калий - поддерживает работу сердца, почек, нервов и мышц;

белок - обеспечивает организм энергией;

селен - поддерживает здоровье сердца, щитовидной железы и мозга;

витамин А - важен для здоровья глаз, кожи и иммунной системы;

витамин В12 - поддерживает метаболизм, образование красных кровяных клеток и центральную нервную систему;

цинк - укрепляет иммунную систему и многое другое.

4. Снижает аппетит

Шоколадное молоко богато белком, который влияет на гормоны аппетита и подавляет чувство голода. Необезжиренный вариант горячего шоколада может дольше сохранять чувство сытости.

Исследование показало, что женщины, которые потребляли больше молочных продуктов с высоким содержанием жира, реже страдали ожирением и увеличение веса.

5. Защищает здоровье мозга

У пожилых людей, которые ежедневно выпивали три чашки (обычного) молока, наблюдалось повышение уровня антиоксидантов, защищающих здоровье мозга. Глутатион помогает предотвратить повреждение мозга, часто наблюдаемое при возрастных когнитивных заболеваниях.

6. Снижает риск хронических заболеваний

Исследования показали, что употребление 1 чашки молока в день связано со снижением риска:

сердечно-сосудистых заболеваний;

высокого кровяного давления;

ожирения;

остеопороза (потеря минеральной плотности костей и костной массы);

болезни Альцгеймера;

инсульта;

диабета 2 типа.

7. Может вызвать чувствительность или аллергию

Если у вас аллергия на молоко или чувствительность к нему, или непереносимость лактозы, это может привести к вздутию живота, диарее, газам и боли в животе.

8. Содержит добавленный сахар

Горячий шоколад имеет больше добавленного сахара, чем обычное молоко. Эксперты по питанию рекомендуют ограничивать добавленный сахар из-за потенциальных рисков для здоровья, таких как развитие высокого кровяного давления, диабета 2 типа, ожирения и кариеса. Рекомендуется, чтобы взрослые не потребляли более 25-36 граммов добавленного сахара в день.

9. Может препятствовать усвоению кальция

Хотя и молочные продукты, и шоколад содержат питательные вещества и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье костей, существует вероятность того, что регулярное употребление шоколадного молока может негативно влиять на здоровье костей.

Природное соединение в какао, известное как щавелевая кислота, может препятствовать полному усвоению организмом кальция, содержащегося в молоке.

Как пить горячий шоколад

В целом, горячий шоколад может быть частью сбалансированного питания. Для более здорового варианта приготовьте его дома из несладкого какао-порошка, а не из магазинных вариантов, которые могут быть переполнены добавленным сахаром.

Кому полезен горячий шоколад

Медицинский эксперт Джейми Джонсон посоветовал пить горячий шоколад нескольким группам людей. В частности, это спортсмены, которым нужен восстанавливающий напиток после тренировки; дети, особенно те, которые занимаются спортом или физически активны; пожилые люди, особенно если у них наблюдается недостаток витамина D и кальция.

