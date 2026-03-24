Эти выводы могут изменить представления о таких процессах, как обучение, память и принятие решений.

Мозг помогает людям ориентироваться в пространстве, но аналогичным образом работает и навигационная система для организации мыслей и знаний. Профессор Кристиан Деллер из Института мозга и когнитивных наук имени Макса Планка в Лейпциге провел эксперименты, в ходе которых сканировали мозг участников во время решения задач в виртуальной среде, похожей на компьютерную игру. Например, им приходилось управлять такси в виртуальном городе и перевозить пассажиров из одной точки в другую, пишет Euronews.

Исследователи измеряли активность мозга, когда участники эксперимента передвигались по виртуальному городу, чтобы понять, как кодируется информация и принимаются решения. Исследования показали, что те же механизмы мозга, которые используются для пространственной ориентации, также задействованы в организации памяти и знаний. Доллер объяснил, что люди часто используют пространственные стратегии для организации информации, даже в повседневной жизни. Например, документы или заметки располагаются в виртуальном пространстве, чтобы отобразить связи между идеями или концепциями.

Издание отметило, что эта идея напоминает систему социолога Никласа Лумана, который индексировал тысячи своих заметок, создав структурированную систему записей, полагая, что именно так работает человеческий мозг. По словам Доллера, навигационная система мозга активируется каждый раз, когда люди используют пространство для упорядочивания информации или запоминания данных.

Видео дня

Одно из важнейших открытий Доллера было сделано в 2010 году, когда он и его коллеги обнаружили сигналы мозга, связанные с так называемыми "ячеечными клетками" – нейронными клетками, участвующими в пространственной ориентации. Эти клетки ранее наблюдались у грызунов, но исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что люди используют подобный механизм для представления положения и ориентации в окружающей среде.

Эксперименты продемонстрировали, что активность этих клеток можно обнаружить с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, когда участники находятся в виртуальной среде.

Новые направления исследований

Профессор Доллер и его команда сейчас исследуют, играет ли навигационная система мозга более широкую роль в когнитивных процессах. Анализируются такие факторы, как принятие решений, контроль действий или накопление новых знаний. Важным направлением исследований является анализ того, как мозг обрабатывает социальные взаимодействия. В этих экспериментах два участника одновременно решают когнитивную задачу, при этом каждый из них наблюдается в отдельном сканере мозга. Синхронизация этих систем сканирования и анализ одновременной активности мозга представляют собой серьезную техническую проблему. Они могут дать новое понимание того, как люди учатся и сотрудничают.

Премия Лейбница за исследования мозга

За вклад в понимание механизмов работы мозга Кристиан Деллер был награжден премией Готфрида Вильгельма Лейбница. Это одна из самых важных научных наград в Германии. Премия стоимостью 2,5 миллиона евро позволит исследователю расширить существующие проекты и разработать более сложные исследования.

5 возрастных стадий мозга

Напомним, что ученые Кембриджского университета пришли к выводу, что мозг человека проходит через несколько четко обозначенных фаз в течение жизни, а ключевые поворотные моменты происходят в возрасте 9, 32, 66 и 83 лет. При этом мозг остается в фазе юности, пока ему не исполнится около 30 лет. После этого наступает фаза зрелости, а затем старения и позднего старения.

