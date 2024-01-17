В организации отметили, что в настоящее время 150 стран успешно сокращают потребление табака, а вот шесть стран никак не могут справиться с этим заданием.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) констатировали, что в последние годы количество курящих людей по всему миру постоянно сокращается.

Так, по данным ВОЗ, если в 2000 году курил каждый третий взрослый житель планеты, то в 2020 году - это только каждый пятый, говорится в докладе. В ВОЗ добавили, что в настоящее время 150 стран успешно сокращают потребление табака, в то время как в шести странах все еще наблюдается рост потребления: Конго, Египте, Индонезии, Иордании, Омане и Молдове.

В организации отметили, что пока более 1,25 млрд взрослых по всему миру по-прежнему курят.

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Специалисты ВОЗ предупредили, что несмотря на то, что уровень курения в большинстве стран снижается, смертность от табака будет оставаться высокой еще долго. По статистике организации, в настоящее время от табака ежегодно умирает более 8 млн человек, включая 1,3 млн пассивных курильщиков.

В настоящее время, по данным ВОЗ, больше всего табачных изделий потребляют в юго-восточной Азии (26,5 % населения), а на втором месте - европейский континент (25,3%). При этом, по прогнозу ВОЗ, к 2030 году Европа может стать мировым лидером по курению.

Уровень потребления табака среди женщин в Европе более чем вдвое превышает среднемировой показатель и снижается гораздо медленнее, чем в других странах.

Борьба с курением в Украине

16 декабря 2021 года в Украине установили новые ограничения для курильщиков.

А с 11 июля 2022 года запрещено курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в общественных местах.

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