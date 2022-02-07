Строительство осуществляется по современным технологиям и с учетом принципа безбарьерности.

В Харькове в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" возводят новый онкоцентр, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"Он станет опорным сразу для нескольких областей", - отметили в Минздраве.

Онкоцентр рассчитан на 510 коек, будет иметь современное радиологическое отделение и будет оснащен новейшим медицинским оборудованием. На базе заведения обустроят кислородную станцию, трансформационную подстанцию, газовую котельную.

В начале этого года на текущие объемы работ выделено около 250 млн грн.

Строительство осуществляется по современным технологиям и с учетом принципа безбарьерности.

Напомним, координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал на 2022 год старт реконструкции 48 областных больниц и строительство вертолетных площадок при 29 медицинских учреждениях.