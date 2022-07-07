Об аналогичном сотрудничестве Украина сейчас договаривается с другими странами-партнерами.

Украина договорилась с Польшей о лечении раненых украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, Минобороны работает с ЕС по совместным программам относительно оказания помощи в лечении военных, также проводится работа по налаживанию контактов отдельно с каждой страной.

"В частности, во время моего визита в Польшу была встреча с представителями правительства Польши, и мы договорились о взаимном сотрудничестве. Вчера уже состоялось совместное совещание наших ведомств - Министерства здравоохранения, Министерства обороны и Медицинских сил Вооруженных сил Украины с членами правительства Польши. И мы договорились о взаимном эффективном сотрудничестве. Польша готова помогать нашим раненым", - сказала Маляр.

Она добавила, что аналогичное сотрудничество Минобороны налаживает с другими странами. При этом Маляр напомнила, что на текущей неделе правительство Японии передало нескольким украинским военным госпиталям медицинское оборудование.

"Мы чрезвычайно благодарны правительству Японии за эту помощь и так же благодарны всем другим странам, которые приобщаются и помогают в лечении и реабилитации наших раненых", – добавила Маляр.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, Украина с начала полномасштабного вторжения российских войск получила от западных партнеров лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования на 11 млрд грн.

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