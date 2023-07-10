От момента, когда кровь нужна на фронте, до момента ее заготовки сейчас есть разрыв во времени.

Боевые медики смогут заранее заказывать донорскую кровь для ее дальнейшего использования на фронте для спасения бойцов.

Об этом сообщил в эфире телемарафона директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Министерства здравоохранения Украины Василий Стрелка.

По его словам, от момента, когда кровь нужна на фронте, до момента ее заготовки сейчас есть разрыв во времени.

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"Постановление Кабмина дает возможность и устанавливает порядок планирования потребности. То есть от подразделений, которые могут применять кровь, должна собираться потребность. Она передается в Украинский центр трансплант-координации, он доводит эту потребность по всей Украине и так заготавливается та кровь, которая транспортируется на передовую", - рассказал он.

По словам чиновника, в случае, когда нужно больше крови, чем прогнозировалось, предусмотрен механизм, что определенное подразделение получит ее от ближайшего банка или центра крови для того, чтобы закрыть срочные потребности в ней.

"Год назад Минздраву было узаконено использование крови на догоспитальном этапе. То есть был принят специальный стандарт, который позволил медикам довозить до раненого донорскую кровь. С тех пор, в течение года мы имеем определенное количество бригад, которые применяют такую кровь... Данное решение Кабмина делает применение крови на догоспитальном этапе системным, чтобы увеличить количество военных медиков, которые будут использовать ее для спасения жизни", - добавил Стрелка.

Переливание крови на фронте - почему это важно

Напомним, по данным Минздрава, около 60% смертей украинских военных связаны с потерей крови. Своевременное переливание может значительно снизить этот процент.

В июле Кабмин упростил механизм поставки донорской крови на фронт. В правительстве отмечают, что это постановление поможет избежать бюрократии и неоптимально организованных процессов в вопросе передачи донорской крови нашим военным.

На днях инструктор по тактической медицине Маша Назарова подняла проблему с оказанием первой медицинской помощи раненым военным, в частности - невозможностью оперативно осуществлять переливание крови. В частности, на втором году полномасштабного вторжения и девятом году войны в Украине боевые медики до сих пор не имеют определенного правового статуса, а также ни одного документа, который бы определял их должностные обязанности и защищал их перед законом.

По словам Назаровой, в 2022 году Минздрав разрешил догоспитальное переливание крови, которое абсолютно точно спасает жизни - это наука и мировой опыт. И боевой медик, который хоть и не имеет медицинского образования, но со спецподготовкой может выполнять эту процедуру. Но Командование медицинских сил (КМС) блокирует постановление и запрещает боевым медикам переливать кровь. Как результат, на выходе постановления кровь могут переливать исключительно медицинские работники.

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