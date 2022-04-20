Дымерская и Иванковская больницы круглосуточно принимали раненых и рожениц.

На Киевщине Дымерская и Иванковская больницы работали даже под оккупацией. Медики принимали и спасали раненых. Бывало даже такое, что за 5 минут в больницу прибывало 16 раненых.

Их не пугали россияне с автоматами и рашистская техника, сообщает ТСН.

В Дымере во время российской оккупации работала только одна больница. Именно туда привозили и приводили пострадавших от обстрелов. Оккупанты не запретили врачам работать. Исполняющая обязанности директора Дымерской центральной поселковой больницы рассказала, что при первой встрече с российскими военными она дала им понять, что здесь людей с оружием не ждут. Медики вспоминают, что пациенты были как с пулевыми ранениями, так и ранены обломками.

Врачи работали на пределе возможностей. Спасти удавалось не всех. Одна пациентка умерла, потому что у нее было критическое ранение. У медиков не было необходимого оборудования.

В этой больнице ранее не принимали роды, однако полномасштабная война внесла свои коррективы. Беременным женщинам негде было рожать, поэтому медики переделали хирургический кабинет в родильн.

"Пришлось принимать роды, скажем так, почти как в домашних условиях. Все сами родили, слава Богу, потому что у нас же операционной не было, если что-то не так пойдет", - рассказала гинеколог Нина Литвинова.

В Иванкове, где работала еще одна больница, до войны роды принимали. Однако когда поселок оккупировали, россияне не давали женщинам свободно добраться до медицинского учреждения. Военные РФ перекрывали мост, не пускали даже беременных. Роженицам приходилось переправляться через реку на лодках. За время оккупации в больнице родилось 18 здоровых детей.

Иванковская больница круглосуточно принимала пациентов, некоторые работники за время оккупации ни дня не ходили домой. Все время были на работе.

"Были такие случаи, когда было 16 раненых в течение пяти минут. Заехала первая легковая машина, за рулем был мужчина с ранением. Вся машина обстреляна, а на задних сиденьях лежали его жена и ребенок. Когда мы начали вынимать их из машины, к сожалению, ребенок уже не был жив. Через минуту заехала вторая машина и так четыре подряд легковых машин. И в каждой легковой машине была семья, в основном", - рассказала директор Иванковской центральной районной больницы Лариса Цуп.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты от зависти из танка обстреляли больницу в Тростянце.

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