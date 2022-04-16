Перед тем, как ударить по больнице, оккупанты зашли внутрь и все тщательно рассматривали, не скрывали удивления от европейских условий и дорогого оборудования. А потом разъяренные начали обстрелы.

В Сумской области восстанавливают Тростянецкую городскую больницу. Почти за месяц оккупации она претерпела масштабные разрушения.

Как говорится в сюжете ТСН, медики рассказали, что войдя в здание и увидев современные условия и аппаратуру, россияне озверели от ярости и зависти и направили дула танков на больницу.

Более трех десятков прицельных выстрелов и внутри все разбито. Жизнь медиков и пациентов спасло то, что они все время жили в подвале. Сейчас к Тростянецкой больнице подъезжают автомобили с гуманитарной помощью. Везут все – лекарства, перевязочный материал, стройматериалы.

Под окнами горы из оконных рам, стекла, штукатурки, кирпича, выгоревших матрасов и больничных коек – все это вынесли из разбомбленных палат и кабинетов.

"23 марта два танка выехали на эту улицу и начали прямой наводкой бить по больнице", – рассказал городской председатель Тростянца Юрий Бова.

Стрелявших в медиков и пациентов в Тростянце знают чуть ли не поименно. "Это Кантимировская дивизия – одно из элитных подразделений русской армии. Список командира 752 танка, это было в этой бронемашине и в нем перечень стрелявших по больнице людей", —рассказали медики.

Перед тем, как ударить по зданию больницы, оккупанты зашли внутрь и все тщательно рассматривали, не скрывали удивления от европейских условий и дорогого оборудования. А потом разъяренные увиденным начали обстрелы.

"Такого зверства, такого ужаса еще не было. Знает, что здесь родильное отделение, что здесь рожали женщины. Они стреляли в больных, в женщин, в новорожденных детей", — поделились медики.

Месяц заведующая родильным отделением Татьяна Сидоренко жила здесь вместе с пациентками. Помогла появиться на свет шестерым малышам. Беременных расположили в коридоре, там они и рожали. А при обстрелах с младенцами бежали в подвал. "Я думала: "Господи, как его не упустить ребенка", которого несешь с собой. Знаете, так прижимаешь и думаешь, ты дышишь или ты не дышишь", - рассказала Сидоренко.

Но не все так плохо, говорят медики. Дорогое медоборудование почти все цело. Накануне массированных обстрелов врачи вывезли его из операционных и поместили за двумя стенами, и это спасло его. В больнице уже есть свет и вода. Тепло будет, главное – восстановить более полутысячи разбитых окон.

Уже заработало рентгенодиагностическое отделение – одно из немногих, оно осталось почти невредимым. В настоящее время начали возобновлять операционные. Через неделю-две планируют открыть стоматологический кабинет. А дальше – родильное отделение. Один зал оккупанты превратили в руины, а другой — уцелел. В больницу уже начали возвращаться медики.

"Самое главное сегодня дать уверенность нашим врачам в том, что больница будет восстановлена. Никакие военные действия не остановят наше развитие", — уверил мэр.

Танк, который прицельно расстрелял Тростянецкую больницу, оставили здесь намеренно, его охраняют как вещественное доказательство. Пока военные не задокументируют очередное военное преступление оккупантов.

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