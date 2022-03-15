Сейчас препараты находятся на аптечных складах.

В ближайшее время гормональные препараты, в частности медикаменты с действующим веществом левотироксин, будут развезены в аптеки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в частности медикаменты с действующим веществом левотироксин. Минздрав вместе с партнерами и дистрибьюторами работает над восстановлением аптечного ассортимента лекарств для тиреоидной терапии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас препараты находятся на аптечных складах.

Так, на складах компании "Оптима-Фарм" есть 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок Эутирокса. На складах компании Асино имеется около 300 тыс. упаковок Эутирокса. Также ожидается поставка 217 тыс. упаковок различной дозировки L-тироксина от компании "Берлин-Хеми".

В Минздраве подчеркнули, что в ближайшее время эти препараты будут развезены в аптеки.

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