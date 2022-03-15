В ближайшее время гормональные препараты, в частности медикаменты с действующим веществом левотироксин, будут развезены в аптеки.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в частности медикаменты с действующим веществом левотироксин. Минздрав вместе с партнерами и дистрибьюторами работает над восстановлением аптечного ассортимента лекарств для тиреоидной терапии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас препараты находятся на аптечных складах.
Так, на складах компании "Оптима-Фарм" есть 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок Эутирокса. На складах компании Асино имеется около 300 тыс. упаковок Эутирокса. Также ожидается поставка 217 тыс. упаковок различной дозировки L-тироксина от компании "Берлин-Хеми".
В Минздраве подчеркнули, что в ближайшее время эти препараты будут развезены в аптеки.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- С момента начала войны купить в Украине гормональные препараты, средства для нормализации давления, а также инсулин практически нереально.