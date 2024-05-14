Против вакцины AstraZeneca подали групповой иск, компания официально заявила, что инициировала изъятие своей вакцины.

Федор Лапий, детский врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, объяснил ситуацию вокруг вакцин компании AstraZeneca, которыми человечество защищали от COVID-19. Как известно, в мире прогремел скандал из-за подтвержденных случаев тромбоза, которые связывают с инъекциями.

В эфире телемарафона Лапий отметил, что в свое время тоже был дважды вакцинирован препаратом AstraZeneca. По его словам:

"Стоит разделить: то, что AstraZeneca отзывает вакцину, и то, как у нас это было объявлено, что AstraZeneca признала это в суде. Есть иск нескольких семей, это групповой иск. И такие иски есть по многим лекарственным средствам".

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Эксперт пояснил, что речь идет о практике компенсации людям, которые считают, что лекарства навредили им или их родственникам.

"Это судебное дело продолжается. Так было и по многим другим лекарственным средствам. А представитель производителя в суде заявил, и это в иностранных информагентствах приводится, что во время объяснений, дискуссий - решения нет. Но он сказал о том, что мы не имеем подтверждений, что эта вакцина на популяционном уровне была. Когда речь идет о зафиксированных случаях тромбоза среди вакцинированных, они составляют примерно один случай на 100 тысяч вакцинированных", - отметил Лапий.

Он добавил, что в Украине относительно вакцины от AstraZeneca звучало важное слово - "редкие" сообщения о тромбозе после вакцинации. "Он (представитель производителя - УНИАН) сказал, что на популяционном уровне мы не отмечали роста тромбозов у вакцинированных. Наоборот, тромбозы в разы чаще регистрировались среди невакцинированных. И он об этом сказал. Но мы не исключаем, что в отдельных единичных случаях, возможно, вакцина привела к образованию тромбоза", - отметил врач.

На уточнение, может ли тромбоз проявляться "отдаленно", то есть через несколько лет, Лапий возразил и отметил, что в Украине эта вакцина уже не используется.

"Ее практически не используют в странах евросообщества. Но уже мы имеем, например, опыт использования этой вакцины с декабря 2021 года... И если говорить о возможных механизмах, они проявляются гораздо раньше. Хотя механизмов и доказанной причинно-следственной связи на сегодняшний день нет. То есть у нас оно было немного искажено", - сказал Лапий.

Относительно общей ситуации с коронавирусом в Украине, инфекционист подчеркнул, что буквально неделю-две назад было зарегистрировано около 10-15 смертельных случаев. "Все эти смертельные случаи госпитализации с тяжелым COVID-19 - это были люди из группы риска, к большому сожалению, без вакцинации", - рассказал он.

AstraZeneca отзывает свои вакцины против COVID-19

Ранее фармацевтический гигант, британско-шведская компания AstraZeneca признал, что широко используемая вакцина против COVID-19 под брендом Covishield может вызывать редкие побочные эффекты. В частности речь идет об образовании тромбов и снижении уровня тромбоцитов.

AstraZeneca заявила, что инициировала изъятие своей вакцины против COVID-19 во всем мире. Компания также заявила, что продолжит отзывать лицензии на продажу вакцины Vaxzevria в Европе.

Официальной причиной таких действий в компании называют падение спроса. Там заявили, что вакцину больше не производят и не поставляют, ее заменили обновленные вакцины, которые борются с новыми вариантами.

Впрочем, ранее производитель лекарств признал в судебных документах, что вакцина вызывает редкие и опасные побочные эффекты для здоровья.

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