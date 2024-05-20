Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) выразила поддержку правительственной инициативе, которая имеет целью усиление контроля над электронной розничной торговлей лекарственными средствами.
"Предложения правительства являются важным шагом для обеспечения безопасной и эффективной электронной торговли лекарственными средствами в Украине. Ими внедряются европейские стандарты контроля за качеством лекарств, продаваемых дистанционно. Новые правила направлены на то, чтобы обезопасить потребителей от приобретения продукции несоответствующего качества, в частности фальсификатов в е-коммерции, а также повышают гарантии безопасности лекарств для потребителей, которые могут быть приобретены с сайтов", - заявила директор АПАУ Ирина Суворова.
Суворова рассказала, что в странах ЕС дистанционной торговлей лекарствами занимаются исключительно аптечные сети, которые уже имеют лицензию на розничную торговлю. Директива ЕС также определила образец единого для всех логотипа, который размещается на сайтах аптек и содержит внешнюю гиперссылку на официальный реестр аптек, просмотрев который потребители могут самостоятельно убедиться в наличии лицензии онлайн-продавца.
По словам Суворовой, заявления о том, что новые правила приведут к запрету популярных маркетплейсов и повышению цен на лекарства, являются безосновательными. Она убеждена, что предложенные изменения направлены на создание безопасной и регулируемой среды для онлайн-торговли лекарственными средствами, что в конечном итоге принесет пользу потребителям, обеспечивая их защиту от недобросовестных продавцов и контрафактной продукции. Она также подчеркнула, что лицензирование маркетплейсов является ключевым элементом в обеспечении качества и безопасности лекарственных средств, доступных онлайн.
"Лицензированные маркетплейсы смогут заключать договоры с аптечными сетями по размещению на своих площадках информации об их продукции. То есть сети будут совместно пользоваться такими сайтами для обеспечения доступа к лекарствам. Это соответствует стандартам Европейского Союза, где только лицензированные сайты имеют право на торговлю лекарственными средствами. Таким образом, новые правила будут способствовать качеству, безопасности и доступности лекарств для граждан Украины", - сказала Суворова.
Напомним, Гослекслужба обнародовала проект постановления КМУ "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме АФИ)", которым планируется усовершенствовать требования к осуществлению деятельности по электронной розничной торговле лекарственными средствами и их доставки потребителям.
Основные пункты проекта: улучшение защиты потребителей от рисков, связанных с хранением и доставкой лекарств; урегулирование дистанционной торговли лекарственными средствами, обеспечивая правильный оборот и качество продукции; требования к информации на сайтах, осуществляющих электронную торговлю; ограничение продажи лекарств через веб-сайты только лицензированных субъектов; создание перечня субъектов, имеющих право на электронную торговлю; разрешение на совместное использование веб-сайта несколькими лицензиатами для электронной торговли, обеспечивая ответственность за их деятельность. Эти изменения имеют целью обеспечить безопасную и эффективную электронную торговлю лекарственными средствами, а также защитить права потребителей.