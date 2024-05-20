По словам Суворовой, заявления о том, что новые правила приведут к запрету популярных маркетплейсов и повышению цен на лекарства, являются безосновательными.

Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) выразила поддержку правительственной инициативе, которая имеет целью усиление контроля над электронной розничной торговлей лекарственными средствами.

"Предложения правительства являются важным шагом для обеспечения безопасной и эффективной электронной торговли лекарственными средствами в Украине. Ими внедряются европейские стандарты контроля за качеством лекарств, продаваемых дистанционно. Новые правила направлены на то, чтобы обезопасить потребителей от приобретения продукции несоответствующего качества, в частности фальсификатов в е-коммерции, а также повышают гарантии безопасности лекарств для потребителей, которые могут быть приобретены с сайтов", - заявила директор АПАУ Ирина Суворова.

Суворова рассказала, что в странах ЕС дистанционной торговлей лекарствами занимаются исключительно аптечные сети, которые уже имеют лицензию на розничную торговлю. Директива ЕС также определила образец единого для всех логотипа, который размещается на сайтах аптек и содержит внешнюю гиперссылку на официальный реестр аптек, просмотрев который потребители могут самостоятельно убедиться в наличии лицензии онлайн-продавца.

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По словам Суворовой, заявления о том, что новые правила приведут к запрету популярных маркетплейсов и повышению цен на лекарства, являются безосновательными. Она убеждена, что предложенные изменения направлены на создание безопасной и регулируемой среды для онлайн-торговли лекарственными средствами, что в конечном итоге принесет пользу потребителям, обеспечивая их защиту от недобросовестных продавцов и контрафактной продукции. Она также подчеркнула, что лицензирование маркетплейсов является ключевым элементом в обеспечении качества и безопасности лекарственных средств, доступных онлайн.

"Лицензированные маркетплейсы смогут заключать договоры с аптечными сетями по размещению на своих площадках информации об их продукции. То есть сети будут совместно пользоваться такими сайтами для обеспечения доступа к лекарствам. Это соответствует стандартам Европейского Союза, где только лицензированные сайты имеют право на торговлю лекарственными средствами. Таким образом, новые правила будут способствовать качеству, безопасности и доступности лекарств для граждан Украины", - сказала Суворова.

Напомним, Гослекслужба обнародовала проект постановления КМУ "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме АФИ)", которым планируется усовершенствовать требования к осуществлению деятельности по электронной розничной торговле лекарственными средствами и их доставки потребителям.

Основные пункты проекта: улучшение защиты потребителей от рисков, связанных с хранением и доставкой лекарств; урегулирование дистанционной торговли лекарственными средствами, обеспечивая правильный оборот и качество продукции; требования к информации на сайтах, осуществляющих электронную торговлю; ограничение продажи лекарств через веб-сайты только лицензированных субъектов; создание перечня субъектов, имеющих право на электронную торговлю; разрешение на совместное использование веб-сайта несколькими лицензиатами для электронной торговли, обеспечивая ответственность за их деятельность. Эти изменения имеют целью обеспечить безопасную и эффективную электронную торговлю лекарственными средствами, а также защитить права потребителей.