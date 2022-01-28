По его словам, вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы - это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть пандемию COVID-19.

Человечество может преодолеть пандемию COVID-19, и 2022 год может стать для нее последним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы - это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть пандемию COVID-19. Появление вакцин и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками дает возможность оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 20 января Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, пик которой может прийтись на середину февраля.

Отметим, в Украине за последние сутки обнаружили 34 408 новых случаев COVID - 19 - это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В частности, заболели 5341 детей и 808 медработников.

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