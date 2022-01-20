У ребенка из-за огромной опухоли деформировалась шея, и нейрохирурги разработали целую спецоперацию, чтобы вернуть его к обычной жизни.

11-летний Богдан Касько из многодетной семьи четыре года был закован в специальный гала-аппарат, чтобы выровнялась его деформированная из-за опухоли шея.

Удивительную историю выздоровления мальчика рассказали в сюжете ТСН.

Отмечается, что четыре года назад у подростка выявили огромную опухоль вдоль шейных отделов. Из-за нее шея мальчика начала деформироваться.

"Он очень часто задыхался", – рассказала его мама.

Чтобы спасти подростка, нейрохирурги Детской национальной больницы "Охматдет" разработали целую спецоперацию.

Сначала они установили вокруг его головы конструкцию из карбона и титана. Она помогала ему не задохнуться и постепенно выравнивала шею.

"Его будто заковали в переносную тюрьму", – говорится в сюжете.

А когда этот уникальный гала-аппарат сделал свое дело, и шея выровнялась – Богдану сделали серию сверхсложных операций на шейном отделе позвоночника, чтобы закрепить результат и вернуть мальчика к обычной жизни.

Перед последней операцией мальчик спросил у мамы: "Неужели я буду свободным". И да, на второй день после операции Богдан уже самостоятельно ходил и строил планы как можно скорее сесть на велосипед.

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