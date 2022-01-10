Ребенку провели трепанацию черепа, удалив довольно большую часть кости. Позже хирурги реимплантовали ее на место.

В детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова 9-летней девочке провели сверхсложную операцию на мозгу.

Об этом сообщается на странице медицинского объединения в Facebook.

"Все началось с обычной простуды. Сначала родители лечили ее дома, однако насморк не проходил и впоследствии перешел в воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. Месяц лечения в амбулаторных условиях не принес результата. К нам девочка попала уже в крайне сложном состоянии: у нее постоянно держалась высокая температура, болела голова, перестала работать рука и частично ножка", - рассказали медики.

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По информации врачей, МРТ показала, что гной скопился в мозгу. Диагноз – субдуральная эмпиема над левым полушарием головного мозга. Специалисты ЛОР-отделения убрали гнойное содержимое из пазух, но положительный эффект продержался недолго. У девочки начались судороги. Она попала в реанимацию.

Мультидисциплинарная команда специалистов в составе педиатров, неврологов, реаниматологов, отоларингологов, хирургов и нейрохирургов единодушно решила, что ребенку срочно нужна сложнейшая операция, которая будет проводиться в несколько этапов.

На первом этапе девочке провели декомпрессионную трепанацию черепа, удалив довольно большую часть кости черепа и забрав лишнюю жидкость.

"Дальше кость нужно было вернуть на место, но это оказалось невозможным, поскольку нагноение вызвало отек мозга, поэтому нужно было ожидать, пока тот сойдет. На это время, чтобы сохранить кость в стерильных условиях, хирурги поместили ее в передней брюшной стенке девочки, предварительно сформировав там "кармашек", - отметили медики.

Как только отек у девочки спал, хирурги реимплантировали кость на место и выполнили пластику твердой мозговой оболочки. Все несколько этапов вмешательств прошли успешно. Сейчас здоровая девочка вернулась домой.

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