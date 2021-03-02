Эксперты подтверждают, что сейчас ситуация с донорством в Украине критическая.

Журналисты проанализировали закон о безопасности крови, вступивший в силу 25 января.

Об этом говорится в сюжете денег.

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Эксперты подтверждают, что сейчас ситуация с донорством в Украине стабильно низкая. На тысячу человек населения приходится около 12 донаций крови, тогда как в Евросоюзе таких 33. То есть, констатируют авторы материала, в нашей стране в три раза меньше запасов этой критически важной жидкости.

Свою кровь регулярно сдает только 385 тысяч граждан.

До вступления в силу указанного закона в Украине действовала система льготного поощрения доноров. Но она, что подтверждают сами доноры, не работала.

Сейчас же у украинцев хотят воспитать отношение к донорству как к почетному долгу каждого гражданина. Хотя и есть сторонники такой проевропейской позиции, но их пока немного.

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Автор: УНИАН