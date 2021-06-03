Как свидетельствует социология, чем лучше материальный уровень жизни, тем выше доля тех, кто имеет хорошее здоровье.

Полтора года жизни в условиях пандемии наложили отпечаток на самочувствие украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

Как свидетельствуют данные опросов, в течение последних нескольких лет наблюдалась тенденция к постепенному росту доли здоровых (по самооценке) жителей Украины.

"Если в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, то, начиная с 2016 года, этот показатель рос и в 2019-2020 годах составлял около 50%. Однако, полтора года в условиях пандемии, вероятно, наложили отпечаток на здоровье и самочувствие украинцев: согласно данным исследования 2021 года, 40% опрошенных оценивают состояние своего здоровья как хорошее, а 14% – как плохое", - говорится в сообщении.

В то же время, по состоянию на апрель 2021 года 40% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее. 46% оценили свое здоровье как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 14% – как плохое или очень плохое.

"По сравнению с 2020 годом существенно уменьшилась (на 9 процентных пунктов) доля тех, кто считает себя здоровым, и, соответственно, выросла доля тех, кто оценивает свое здоровье посредственно (на 8 процентных пунктов)", - говорится в исследовании.

Среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми чувствуют себя 66%, в возрастной группе 30-39 лет – 57%, в возрасте 40-49 лет – 47%, в возрасте 50-59 лет – 28%, в возрасте 60-69 лет – 16%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше – 13%.

Также отмечается, что мужчины обычно оценивают свое здоровье лучше, чем женщины. Так, если среди мужчин 50% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин – 32%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин – 19%.

Процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (42%), чем в сельской местности (36%). Кроме того, опрос показал, что чем лучше материальный уровень жизни, тем выше доля тех, кто имеет хорошее здоровье. Так, если среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 14%, то среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (могут позволить себе покупку дорогих вещей) – 47%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения – 64%.

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Опрос общественного мнения методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) проведено на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2003 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%.

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Автор: Леся Лещенко