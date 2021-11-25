У мужчины диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей.

В Ривненской области в Варашской многопрофильной больнице пациенту, которому более 60 лет, ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19.

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

"У пациента диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, вызванный лишь заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении.

Операцию с участием врача-хирурга из Германии Ульриха Бьокмана провели, чтобы спасти жизнь мужчины.

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"Коронавирус, кроме легких, поражает еще и сосуды. В сосудах образуется сгусток крови, и он закупоривает поставки крови к органам. Чаще всего такие тромбы, которые невозможно удалить, образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организма. Коварство заключается еще и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы, важно быть на постоянном контроле у семейных врачей", - советуют медики.

Ранее сообщалось, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

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Автор: Светлана Макринская