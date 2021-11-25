Заболевание вызывает нарушение функции сердца, отметили в Минздраве.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Коронавирусная болезнь COVID-19 влияет на организм человека с разных сторон. И хотя в первую очередь речь идет о влиянии на дыхательные пути, сердечно-сосудистая система также находится под прицелом COVID-19. Уже известно, что пациенты, которые до инфицирования COVID-19 имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, являются более уязвимыми к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти. В то же время, часто проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за COVID-19 развиваются у пациентов, которые до этого их не имели", – отметили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, исследования свидетельствуют, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали самый заразный вариант штамма "Дельта"В частности, заболевание влечет повреждение миокарда и нарушение функции сердца. Речь идет о влиянии на сердечную мышцу, что вызывает воспаление миокарда, а в тяжелых случаях – образует даже рубцы.

Кроме того, как пояснили в министерстве, воспаление миокарда может вызывать так называемый "цитокиновый шторм". Последний потенциально летальная реакция иммунной системы.

"Сейчас еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности. К примеру, если у больного воспаление легких, то правый желудочек сердца (одна из четырех камер сердца) должен работать более интенсивно, чтобы доставить кровь к легким. Как следствие, COVID-19 может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность. Также коронавирусная болезнь может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов и повышению риска ишемии или инсульта, уменьшению уровня кислорода в крови. Кроме того, во время снижения уровня кислорода в крови (когда сатурация падает очень низко) сердечная мышца больше не получает достаточно его от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца", – пояснили в Минздраве.

Ранее в Минздраве назвали критерии для госпитализации больных коронавирусом. В частности, людей с COVID-19 госпитализируют при наличии боли в грудной клетке, одышки, признаков дыхательной недостаточности и нарушения сознания.

Автор: Леся Лещенко