Женщина 7 месяцев и 13 дней не могла избавиться от коронавируса в своем организме.

Жительница Черновцов Юлия Драпата более 7 месяцев непрерывно болела COVID-19 и установила рекорд Украины.

"Черновчанка Юлия Драпата в течение 7 месяцев и 13 дней непрерывно болела COVID-19. С медицинской точки зрения объяснения этой аномалии пока нет", - отметила на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

По ее словам, это уникальный случай.

Юлия инфицировалась в прошлом году, в ноябре, а симптомы болезни у нее исчезли уже через несколько недель, говорится в сюжете ТСН.19:30. Женщина говорит, что узнала о болезни случайно, когда приехала в Германию на очередной курс химиотерапии, потому что борется с лимфомой.

"Температуры не было. Связалась с врачами, они сказали антибиотики не пить, потому что температуры нет, то есть просто наблюдать", - рассказала черновчанка.

Впоследствии у нее началась пневмония и было поражено 15% легких. Врачи Черновицкой областной больницы лечили женщину по той же схеме, как и остальных пациентов. Однако тест так и оставался положительным.

Читайте такжеВ России умерла пенсионерка, которой пришлось оперировать саму себяВ целом Юлия прожила с вирусом в организме более 7 месяцев, хотя в дальнейшем никаких симптомов болезни не имела. Врачи были ошеломлены, но уверяли, что инфицировать других женщина не может. Немецкие же врачи колебались, продолжать ли в таком случае лечение от рака.

Лишь в июне 2021-го Юлия наконец получила отрицательный результат теста. По словам специалистов, такая аномалия могла произойти из-за того, что терапия против рака ослабила иммунитет женщины.

"Онкология чем характеризуется - угнетением активности иммунной системы. Мы можем, как говорится, теоретически домыслить, почему это происходит, но в широком смысле пока нет сообщений", - отметил иммунолог Олег Назар.

В Украине такой случай, когда онкобольные длительное время остаются носителями коронавируса, фиксируется впервые. И хотя сейчас женщина полностью свободна от вируса, она нуждается в реабилитации и жалуется на проблемы с почками.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро, 18 декабря, в Украине диагностировали еще 7 503 новых инфицирований коронавирусом. Из них детей - 674, медработников - 154.

Кроме того, в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

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Автор: Катерина Комолова