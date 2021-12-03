В очках роженица почти переносится в другой мир, который отвлекает сознание от боли.

В государственных роддомах Киева женщинам во время родов стали впервые выдавать очки виртуальной реальности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В очках роженица почти переносится в другой мир, который отвлекает сознание от боли. Она видит яркие приятные образы, слышит успокаивающую музыку и ласковый голос, подсказывающий, как правильно дышать.

"Мы как детские врачи-неонатологи видим перспективу. Если мать спокойна в родах, не испытывает болевого синдрома, у нее не вырабатывается так много адреналина, что в дальнейшем влияет адекватно на лактацию", - отметила заместитель директора по неонатологии столичного перинатального центра Елена Барановская.

Картинка, которую показывают женщинам, результат не одного года работы перинатального психолога и гипнотерапевта. Ранее с роженицами уже несколько лет практиковали устный релакс-рассказ, а теперь добавили еще и углубление в виртуальную реальность.

Применять очки женщины могут бесплатно. Правда, перед этим должны пройти курсы родительства, где объясняют, как пользоваться гаджетами.

Ранее УНИАН рассказывал, как в Канаде женщина во время беременности пережила инсульт и на год полностью потеряла чувство голода. А 28-летняя американка родила дочь, зачатую еще в 1992 году.

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Автор: Катерина Комолова