Причиной такой необычной проблемы исследователи считают инсульт. Это первый подобный описанный в науке случай.

Молодая жительница Канады пережила инсульт и на год перестала чувствовать голод.

Такой необычный случай описала команда специалистов Монреальского университета в статье в журнале Neurocase, пишет N+1.

28-летняя мать двоих семимесячных близнецов была на втором месяце новой беременности, когда у нее парализовало правую сторону тела и нарушилась речь. В больнице врачи диагностировали острый ишемический инсульт левой островковой доли - части коры головного мозга.

Через 11 дней после госпитализации пациентке стало лучше, ее выписали, а еще через три дня девушка прервала беременность. Из лекарств дома она принимала лишь ацетилсалициловую кислоту, состояние улучшалось, но не пропадала слабость. А через 6 месяцев после инсульта девушка внезапно поняла, что за все это время ни разу не чувствовала голода, из-за чего непреднамеренно пропускает приемы пищи.

Читайте такжеРедкая аномалия: в Израиле родилась девочка с близнецом в животеЧерез семь месяцев пациентку осмотрели специалисты Монреальского университета. По их данным, даже при нехватке калорий женщина не чувствовала физиологических сигналов необходимости поесть. Не было ничего, даже урчания в животе, а любимая еда перестала приносить ей удовольствие, потому что не было аппетита. Каких-либо других психологических проблем девушка не испытывала.

Чувство голода вернулось примерно на 14-15 месяцы после инсульта. Необычный симптом длился в общей сложности около года. За это время девушка похудела на более чем 10 килограммов: с примерно 73 до 60. При этом никаких специальных диет она не придерживалась.

Исследователи связали проблему девушки с последствиями ишемического инсульта: это первый подобный описанный случай. По мнению ученых, причиной стало повреждение левой островковой доли мозга. Она играет одну из важнейших ролей в обработке вкусовых сигналов, участвует в контроле аппетита и энергетического баланса. Ранее пациенты, у которых островковая доля была повреждена в результате операций, также сообщали об изменении аппетита и восприятия вкуса.

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Автор: Катерина Комолова